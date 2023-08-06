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    高市府疫後首訪東京八王子祭 中華藝校「官將首」上陣

    高雄中華藝校表演團演出台灣傳統舞蹈官將首，觀眾驚豔。（高市府提供）

    高雄中華藝校表演團演出台灣傳統舞蹈官將首，觀眾驚豔。（高市府提供）

    2023/08/06 08:55

    〔記者王榮祥／高雄報導〕日本東京都八王子市年度最祭典八王子祭，疫後首度恢復邀請國際城市，高雄市政應姊妹市八王子邀請組團前往，並由中華藝術學校學生組成創意民俗舞團演出「官將首」，獲現場觀眾喝采！

    高市府說明，代表團由教育局長謝文斌領隊，與農業、民政及行國處共同出訪，並邀中華藝術學校表演團參與八王子祭。

    謝文斌指出，八王子市是高雄最早結盟且互動頻繁的日本友好城市，兩市自2006年締盟以來，在石森孝志市長及黑須隆一前市長支持下，長年互訪參加高雄燈會藝術節及八王子祭，在教育領域也合作辦理台日友好城市聯合畫展。

    八王子市長石森孝志熱切歡迎高雄訪團，表示高雄市與八王子姊妹市17年來維持著各面向友好互動，很開心在疫情之後，高雄市府官方代表團及表演團再度到訪，希望大家盡情享受八王子祭，觀看雕刻精美的山車與神轎，體驗八王子民眾的熱情。

    市府表示，這次代表高雄市參與「八王子祭」的表演團體，是由中華藝術學校學生組成的創意民俗舞團，汲取台灣最具代表性的民俗藝陣「官將首」並首次結合民俗舞、現代舞及武功、旗舞等特色元素，音樂及整體視覺相互揉合，充分展現台灣傳統民俗文化的風格及精神，同時展現台灣廟會慶典特有的歡樂活力，精彩演出受到現場民眾熱烈讚賞。

    NPO八王子台灣友好交流協會理事長黑須隆一說，自高雄與八王子市締盟以來，雙邊互動熱絡，在各領域皆有友好合作，情感逐年加深，今年5月更向高雄市採買當季金鑽鳳梨直送八王子市轄內38所中學，供1萬3千名學生作為營養午餐或餐後水果，獲廣大迴響，師生對高雄金鑽鳳梨讚不絕口，除讓八王子學生更認識高雄，也成功將城市交流扎根年輕世代。

    高市府訪團除欣賞八王子祭，也將拜會東京都教育委員會、安排參訪東京國立博物館、東京多摩未來展覽館以及上野動物園等行程，促進與友好城市的情誼、並持續深化台日交流。

    八王子市石森孝志市長（右3）、鈴木玲央議長（右1）及黑須隆一前市長（左1）與高雄市府代表團合影。（高市府提供）

    八王子市石森孝志市長（右3）、鈴木玲央議長（右1）及黑須隆一前市長（左1）與高雄市府代表團合影。（高市府提供）

    高雄市教育局長謝文斌（左）致贈六龜山茶禮盒予八王子市石森孝志市長（右）。（高市府提供）

    高雄市教育局長謝文斌（左）致贈六龜山茶禮盒予八王子市石森孝志市長（右）。（高市府提供）

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