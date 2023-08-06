獨家》吳欣盈戰徐巧芯？民眾黨基層憂禮讓徐「恐成背刺」

傳民眾黨主席柯文哲（左）勸退吳欣盈（右）參選台北市松信選區立委，但基層認為，吳欣盈有機會贏，不應浪費這張好牌 把局勢做給徐巧芯。（資料照）

2023/08/06 06:12

首次上稿 01:00

更新時間 06:12

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨不分區立委吳欣盈婉拒投入新竹市立委選舉，但有意參選台北市第7選區（信義、南松山）立委，傳出被民眾黨主席柯文哲以該區要跟國民黨參選人徐巧芯合作為由勸退。據了解，其實民眾黨基層對徐巧芯抱持疑慮，認為有「背刺」的可能，且吳欣盈能拿下部分藍、綠選票，有機會勝選。吳欣盈陣營也傳出仍持續探詢地方意見、尋找選戰幕僚。

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針對勸退吳欣盈投入台北市第7選區立委選舉的傳聞，柯文哲4日受訪時說，他跟吳欣盈說：「要選松信就要選贏，如果不容易選贏的話，那戰略理由？」

但基層黨工透露，地方黨部對徐巧芯有疑慮，徐巧芯一方面自稱與侯友宜非常好，近期又頻頻與郭台銘、柯文哲互動，作風讓基層憂心，若民眾黨在台北市松山、信義選區與徐巧芯合作，協助徐巧芯順利選上立委，「她可能會為了自身政治生命，又回頭打柯文哲、打民眾黨」。

民眾黨地方基層指出，2020年立委選舉與2022年議員選舉，民眾黨都有在松山區、信義區提名人選，已經經營兩次大選，有一定的基本盤，民眾黨這次在台北市第7選區並非沒有勝選機會，基層並不贊同將直接拱手讓給徐巧芯。

民眾黨基層：不應浪費吳欣盈這張好牌 把局勢做給徐巧芯

地方基層評估，吳欣盈不僅能在選戰中自備糧草，個人形象與學經歷也都非常符合松山、信義區選民的期待，而且吳欣盈有機會拿下對徐巧芯不滿的藍營基本盤，也有機會拿到部分綠營支持者的選票。基層認為，吳欣盈是柯文哲與民眾黨在2024立委選戰中，很強的一張牌，不應該浪費這張好牌，把局勢做給徐巧芯，「給有機會贏的吳欣盈去選，總好過給就算贏還有可能『背刺』民眾黨的徐巧芯」。

另外，知情人士也透露，吳欣盈並沒有真的被勸退，仍有意投入立委選戰，考量家庭因素，台北市松山、信義選區對她相當有吸引力，吳欣盈辦公室也有持續在探詢地方意見，尋找選戰幕僚。

對此，吳欣盈說，可能因為她就住在松山、信義區，讓外界產生許多聯想，她想再次強調，民眾黨與她在今年的選戰中都不會缺席，會有策略性的考量，她的意見也會向黨中央表達。

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