自爆傳語音訊息和何志偉破冰 王世堅獲正面回覆

王世堅今天下午受訪。（記者楊心慧攝）

2023/08/05 19:46

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市士林、大同立委參選人王世堅在黨內初選勝出，但初選時和立委何志偉吵得不可開交，外界關心此區的整合進度，王世堅則深表信心，並透露他有傳語音訊息給何，希望兩人能碰面談談，對方則說要去美國出席信賴之友會美國分會活動，認為何志偉可以不理他，卻仍正式回覆，認為訊息很正面，也相信何志偉一定會支持他。

王世堅受訪表示，他之前上鄭弘儀的節目時，有被教如何使用手機錄音，後來他錄了一段音傳出去給何志偉，除致意也希望兩人能碰面聊一下，結果馬上回訊息，表示自己要去美國出席信賴之友會美國分會的成立活動，他得知何的行程滿檔，也不便有所叨擾。

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王世堅也說，祝何委員公務之旅平安順利，並透露很多支持者幫忙聯絡穿梭整合，相信何志偉多年的從政經驗，有雅量接受他初選勝出，並一定會支持他，由於何志偉現在要成立信賴之友會、主持說明會等，或許出手會晚一點，但他相信何志偉一定會幫忙自己。

王世堅強調，民進黨跟其他政黨不一樣，是真正的團結，並不是聚在一起表面上的和諧，相信何志偉已沉澱一段時間，從他回覆的訊息，能看出很正面，認為何大可以不理他，但仍正式回覆，這才是真正的團結和諧。

王世堅今天下午4時舉辦「信賴台灣·溫暖好政」說明會，由台北市議員陳怡君主持，並邀請黨部發言人卓冠廷、衛福部次長李麗芬、前內政部長徐國勇、名嘴姚惠珍宣講，民進黨北市黨部主委張茂楠、議員陳賢蔚及陳慈慧、立委吳思瑤等到場力挺。

媒體問到不少議員並未出席，王世堅表示，現在卡到北市議會到國外參訪，有些議員雖然沒到場，但也派人到現場致意，甚至有傳訊息給他祝福活動順利。

王世堅今天下午受訪。（記者楊心慧攝）

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