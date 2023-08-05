雨灌高雄桃源山區 陳其邁勘災：視情況聯繫空總直升機協助

雨灌高雄桃源山區，市長陳其邁上山勘災。（記者王榮祥翻攝）

2023/08/05 17:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄山區持續豪大雨，導致桃源區玉穗溪溪水暴漲、南橫公路「明霸克露橋鋼便橋」被沖斷；高雄市長陳其邁今專程上山勘災，除慰問撤離鄉親、確認儲備物資，也強調若有緊急需求，將視情況啟動流籠運輸、或聯繫空勤總隊派直升機協助。

陳其邁說明，桃源區交通暫時無法通行的復興、拉芙蘭及梅山等3里，區公所已請警消及里長讓保全戶撤離至收容中心，各里皆備好14天物資，若有緊急需求，將視情況啟動流籠運輸、或聯繫空勤總隊派直升機協助。

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他提到桃源區「撒拉阿塢橋」也因荖濃溪水位仍高，公路總局實施預防性封閉；因為大雨不停，水土保持署今中午12點30分發布卡努颱風警戒預報單第12報中，高雄土石流紅色警戒有13條、都在桃源區，黃色警戒21條，包括桃源區3條、那瑪夏區14條、六龜區4條。

針對3區19里土石流紅黃色警戒，實際居住保全戶共計1410人，市府已疏散撤離、避難勸告，目前民眾都安全無虞，區公所也會持續嚴守崗位、密切注意氣象，希望減少災情損害。

陳其邁也前往「桃源里收容中心」關心目前撤離民眾狀況，並透過連線向行政院長陳建仁報告山區狀況，指出最近1個小時，雨量仍集中在桃源、茂林及那瑪夏等3個行政區，桃源區目前24小時內降雨達330毫米，茂林區、那瑪夏區24小時內降雨量也超過230毫米。

雨灌高雄桃源山區，陳其邁上山勘災。（記者王榮祥翻攝）

陳其邁慰問撤離鄉親。（記者王榮祥翻攝）

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