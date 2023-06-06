新北氣候變遷自治條例一讀通過 鄭宇恩質疑「空白授權」

新北市議會開會情況。（記者黃子暘攝）

2023/06/06 22:08

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會今（6）日召開三讀議案第一讀會，審議「新北市氣候變遷因應行動自治條例」等4項法規，市議會民進黨議員鄭宇恩質疑「新北市氣候變遷因應行動自治條例」空白授權過多，且未依規舉行公聽會。環保局長程大維表示，市府共召開35場座談會，二讀前將再舉行座談會加強說明。該案由議長蔣根煌裁示一讀通過，交付法規會。

鄭宇恩表示，該條例對民眾權利義務有所限制，如限制新建物要預留充電設備、觀光旅館業不得提供一次性備品等，而該條例共60條，扣除前3條名詞解釋、7條罰則，50條內文共出現30一次「由本府另定之」或「由本府公告之」，形同讓議會「空白授權」。

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此外，鄭宇恩說，環保署、台北、高雄市立定環保法規前，均有公聽會讓各界參與討論，而新北市府主張舉行35場「座談會」，非法規要求的「公聽會」，她索資也只拿到1場會議紀錄，質疑市府未依規定公告資訊讓民眾知情、參加討論，要求二讀前召開公聽會廣納各界意見。

程大維回應，條例編制過程已召開35場座談會與各界討論，針對空白授權部分，許多NGO與學者專家認為，技術、產業、政府方向可能調整，勢必牽動「2050淨零排放」變動，授權可讓地方政府隨時掌握在地發展狀況，即時因應檢討改變。他說，制定自治條例均按照市府SOP與相關法規辦理，也承諾再舉行座談會加強說明。

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