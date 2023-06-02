民間提案各縣市增「不分區議員」 阻地方及家族勢力把持

民間團體提案，全台縣市增設不分區議員，避免地方派系及家族勢力把持議會。圖為宜蘭縣議會議場。（記者蔡昀容攝）

2023/06/02 21:33

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕行政院國家發展委員會公共政策網路參與平台，開放民眾針對公共政策提出意見。宜蘭民間團體提案，全台各縣市議會增設「政黨比例代表（不分區）」議員，避免受地方派系和家族勢力把持；附議人數若在60日內達5000人門檻，權責機關將給予具體回應。

宜蘭縣青年公共事務協會理事長陳柏瑜提案（https://join.gov.tw/idea/detail/b18de304-e03d-4e4a-b733-c781caad03fc），希望直轄市及縣（市）議會，增設政黨比例代表（不分區）議員席次；各政黨以全直轄市、縣（市）為選舉區，提出不分區議員名單供選民參考，獲得5%以上政黨選舉票之政黨，依得票比率分配當選席次。

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提案寫道，既有的區域及原住民議席維持不變，新增的政黨比例代表議員名額，為區域及原住民議員總和的3分之1或4分之1；也就是說，每位選民在議員選舉時，有兩張選票，1張投區域或原住民議員，1張投政黨。

陳柏瑜觀察，地方選舉資源多被地方派系與家族勢力壟斷，導致人情與派系的重要性，大於政策與政見的論辯；想參選的素人，難與地方利益網路競逐，當選的議員，無法擺脫地方勢力束縛，地方議會對於立法及預算決策，因此缺乏多元聲音，無法進行更好的政策討論，造成政治結構的僵化。

陳柏瑜認為，政黨比例代表（不分區）議員制度，能增加優秀人才參政機會，也加強政黨內部競爭和選拔機制；各黨有空間引進多元、年輕的議員，提供勞工、性別、食安、環保及少數族群權益等專業性監督，提高地方議會的公信力，減少地方勢力對選舉的控制，提升公共治理品質，深化地方民主，促進政治多元性的發展。

陳柏瑜5月30日提案，5月31日通過檢核，6月1日開放附議；60日內若達5000人門檻，權責機關（內政部）將給予具體回應。

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