台灣與吐瓦魯簽署協定 深化兩國友好夥伴關係

外交部2日舉辦「台吐刑事司法互助條約」、「台吐外交人員訓練及交流合作協定」，以及「台吐技術合作協定」簽署儀式，（左起）吐瓦魯國司法、通訊暨外交部長柯飛、外交部長吳釗燮、法務部長蔡清祥簽約後合影。（記者塗建榮攝）

2023/06/02 20:47

〔記者蘇永耀／台北報導〕台灣與太平洋島國吐瓦魯今傍晚簽署司法互助條約以及兩項合作協定，由法務部長蔡清祥、外交部長吳釗燮代表我國與吐瓦魯外長柯飛（Simon Kofe），簽署兩國多領域強化雙方合作關係，相關協定並有效涵蓋兩國既有與新興合作領域，未來還可適時拓展多元技術合作，進一步深化兩國友好夥伴關係。

吐瓦魯國司法、通訊暨外交部長柯飛稍早晉見蔡英文總統等政府高層，傍晚與我國政府簽署「台吐刑事司法互助條約」、「台吐外交人員訓練及交流合作協定」以及「台吐技術合作協定」，建立兩國在司法、外交、農業、公共衛生及氣候變遷等領域的合作。

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柯飛說，兩國透過醫療衛生合作計畫，正逐步強化吐國醫衛能量，在吐國推動國家永續發展之際，兩國合作項目也涵蓋數位轉型、資通訊、氣候變遷等領域，技術合作協定可有效涵蓋兩國既有與新興的合作領域，順應吐國發展所需。

外交部表示，吐瓦魯國是我國在太平洋地區重要友邦，與我國建交至今邁入第44年，長期堅定支持台灣參與聯合國、世衛組織及聯合國氣候變化綱要公約，並與我國在氣候變遷、資通訊、農漁業等領域密切合作，兩國邦誼穩固友好。

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