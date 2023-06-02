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    國民黨強化性平 公布性騷擾防治專線、申訴信箱

    鑑於民進黨接連爆發性騷擾吃案疑雲，國民黨今日下午發布公告指出，該黨將加強黨內性平管道，打造更符合性平價值的工作環境，並且公布性騷擾防治專線以及申訴電子信箱，強調若有黨工遭遇職場性騷擾事件，可直接通報秘書長辦公室申訴。（國民黨提供）

    鑑於民進黨接連爆發性騷擾吃案疑雲，國民黨今日下午發布公告指出，該黨將加強黨內性平管道，打造更符合性平價值的工作環境，並且公布性騷擾防治專線以及申訴電子信箱，強調若有黨工遭遇職場性騷擾事件，可直接通報秘書長辦公室申訴。（國民黨提供）

    2023/06/02 20:14

    〔記者施曉光／台北報導〕鑑於民進黨接連爆發性騷擾吃案疑雲，國民黨今日下午發布公告指出，該黨將加強黨內性平管道，打造更符合性平價值的工作環境，並且公布性騷擾防治專線以及申訴電子信箱，強調若有黨工遭遇職場性騷擾事件，可直接通報秘書長辦公室申訴。

    國民黨這份公告主旨為「加強宣導性平救濟機制，強化本黨職場性平環境」。說明中指出，因應社會頻繁發生許多職場性平與性騷事件，該黨作為民主政黨，珍視每一位個人的感受與生命經驗，珍視「人生而為人」的價值與自由意願，不應受到職場性騷擾事件所困擾，該黨將持續積極重視保護性別權益，為避免類似事件發生，防範於未然，黨部會永遠作為黨工同仁的後盾，加強黨內性平管道，打造更符合性平價值的工作環境。

    國民黨並公布性騷擾防治專線（02-21731216）以及申訴電子信箱（21731216@kmt.org.tw），強調若有黨工遭遇職場性騷擾事件，可直接通報秘書長辦公室申訴，黨部絕不輕縱、姑息。

    此外，國民黨婦女部也發出聲明，抨擊民進黨轉移焦點，企圖私了，未能從受害者角度出發，而且心中只有權力、只有席次、沒有女權、沒有平權，絲毫沒有悔改之心。

    國民黨婦女部還質疑民進黨，仍想凌駕司法調查之上，應該立刻將所有案件及相關責任人士移送司法檢調，不應仍想藉由「預審」文過飾非。

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