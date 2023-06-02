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    行政院6月新政策上路 一圖掌握有哪些好康

    行政院6月新政策上路，包括「房貸補貼3萬元」、「青春動滋券500元」、「1200點文化成年禮金」、「公共運輸通勤月票」。（圖取自鄭文燦臉書）

    行政院6月新政策上路，包括「房貸補貼3萬元」、「青春動滋券500元」、「1200點文化成年禮金」、「公共運輸通勤月票」。（圖取自鄭文燦臉書）

    2023/06/02 15:47

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院6月新政策上路，包括「房貸補貼3萬元」、「青春動滋券500元」、「1200點文化成年禮金」、「公共運輸通勤月票」。行政院副院長鄭文燦今（2）日臉書表示，政院推出多元照顧方案，整理出新政懶人包，除了希望民眾可以安心求學，也希望房貸族、租屋族都能受到國家的照顧，減輕通勤族的負擔，並歡迎大家一起培養愛運動及愛藝文的好習慣。

    ●房貸補貼3萬元

    行政院啟動「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，補貼借款人3萬元，6月1日起開放上網申請，申請人自用住宅原始房屋貸款台北市850萬、台北市以外700萬，加上家戶所得120萬以內，篩選結果超過65萬人符合資格。最快7月就可以在原繳納貸款的金融帳戶內，領到3萬元。

    ●青春動滋券

    同學們動起來！行政院針對16至22歲青年推出青春動滋券500元，預估涵蓋165萬名年輕朋友可使用，約有將近3千家的運動產業家入，希望可以鼓勵大家培養運動習慣、欣賞運動賽事。6月1日開始上網登記，期限到今年底前，歡迎同學們一起運動、看球賽！

    ●文化成年禮金

    文化部提供18-21歲族群1200點的成年禮金，6月6日起可透過文化幣APP使用，同學們可以用來看電影、買書、展覽、文創、演唱會、博物館等藝文活動，希望培養大家的藝文興趣，讓文化活動可以扎根。若沒有手機可下載APP，也可聯絡客服申請紙本QR-code，使用期限到明年6月底。

    ●平價交通月票

    公共運輸通勤月票7月1日起於三大生活圈首先啟用，分別為北北基桃1200元、南高屏999元、中彰投苗699元，6月15日起可購買行政院T PASS交通票證，已持有電子票證者則可於機器購買通勤月票。我們希望鼓勵大家搭乘大眾運輸工具，減輕通勤族的負擔，疏散都會人口壓力，降低碳排。至於其他縣市，交通部與各地政府也會推出不同的城際運輸平價方案。

    鄭文燦指出，行政院推出50萬戶租金補貼每戶3600元至5000元方案、學貸族直接補助一年本息平均3萬元等政策，也陸續推行。

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