「行政院發言人」臉書啟用 強化政策說明與社會溝通

行政院今（31）日啟用「行政院發言人」臉書，增加政策說明與訊息即時回應的管道，盼透過社群媒體的傳播力，強化與社會各界的溝通。（圖取自行政院發言人臉書）

2023/05/31 20:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院今（31）日啟用「行政院發言人」臉書，增加政策說明與訊息即時回應的管道，盼透過社群媒體的傳播力，強化與社會各界的溝通。發言人林子倫說，只有獲得足夠的社會支持與信任基礎，才能推進社會的進步，未來不僅要協助院長陳建仁推動各項新政，也要如總統蔡英文所說的「1+4」年概念，用這1年的時間，為台灣下一個4年的發展打造最堅實的基礎。

行政院發言人林子倫表示，有些朋友或許已經看過他的發言，有些可能還不認識他。過去16年，他在台大政治系擔任教職，公共政策、公民參與、審議式民主、國際環境政治以及能源與氣候的轉型是他長年投入的研究領域。

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林子倫指出，2016年開始，他擔任行政院能源及減碳辦公室副執行長，協助政府進行能源政策的制定；去年，更有幸擔任《聯合國氣候變化綱要公約》締約國大會COP27台灣官方團團長，與環保署、外交部等各部門的同仁，代表台灣和世界各國代表在減碳及各項能源與環境議題進行討論與交流。

林子倫說，從林老師到林團長，再到現在的林發言人，職稱雖有變換，對於公共政策及能源轉型的關注始終不變，這不僅是他的初衷，更是他接下這份責任時，給予自己的任務。

林子倫強調，作為一位關注能源轉型、研究公共政策的學者，他認為，公共政策能順利推動有三大元素：首重科學證據的支持，更需要社會溝通及民主參與。只有獲得足夠的社會支持與信任基礎，才能推進社會的進步。

林子倫指出，近年來，台灣面臨科技創新、極端氣候、能源轉型及地緣政治等諸多挑戰，當中有艱難的考驗，也有發展的契機。唯有政府與社會不斷溝通對話、凝聚共識，台灣才能突破重重挑戰，而這個目標，更是政府發言人的重要工作。

林子倫表示，身為發言人，不僅要繼續延續行政團隊過去7年的執政成果，更要以此為基底，協助院長陳建仁推動各項新政。如同總統蔡英文所說的「1+4」年概念，用這1年的時間，為台灣下一個4年的發展打造最堅實的基礎。

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