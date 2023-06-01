「大陸人民為我國民」函釋停用 政院僅修國賠法不修兩岸條例

行政院發言人林子倫表示，現行「國賠法」與現代人權保障、公民與政治權益的國際公約精神，未盡相符；基於人權保障、無國界的原則，未來修法通過後，對於境內受害的境外人士，一律可依法請求。 （資料照，行政院提供）

2023/06/01 14:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院通令，「大陸地區人民亦為中華民國人民」的函釋即起停止適用，不過，法界認為，癥結點應在兩岸人民關係條例是否修法。對於是否修兩岸條例，行政院今（1）日在院會後記者會並未正面回應。

中國男子來台遭路燈電死，法院以30年前法務部函釋：「大陸地區人民亦為中華民國人民」判國賠463萬元，引發議論，行政院24日通令各部會，依國籍法定義，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，自不享有或負擔中華民國國民的權利義務，凡舊函釋與此牴觸者，應自即日起停止適用或不再援用。

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有法界人士對此分析指出，行政院函釋僅是為了解釋法律，不具法律效力。癥結點應該是在兩岸人民關係條例是否修法，法官判決依據主要也還是依相關的兩岸人民關係條例第2條，因此估計判決結果不會有太大差異。

行政院發言人林子倫表示，過去因部分機關30年前解釋函已經不符時宜，也與現行法律規範有所違背，因此陸委會重新檢視相關內容，讓兩岸人民的權利與義務關係，更符合法律與現況的規定，避免持續造成不必要的困擾，也避免國人與國際的誤解。

至於後續修法，林子倫強調，現行「國賠法」與現代人權保障、公民與政治權益的國際公約精神，未盡相符；基於人權保障、無國界的原則，未來修法通過後，對於境內受害的境外人士，一律可依法請求。

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