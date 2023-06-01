柏林安全會議代表團訪台：保證台灣能實質參與 受到歡迎

副總統賴清德接見「柏林安全會議代表團」，團長官署明鏡報普羅爾表示，11月的「柏林安全會議」，保證台灣代表團定會受到歡迎及實質參與。（記者陳昀攝）

2023/06/01 20:04

〔記者陳昀／台北報導〕副總統賴清德今天接見「柏林安全會議代表團」，感謝德國政府多次在G7等公開場合強調台海和平穩定的重要性；代表團團長官署明鏡報發行人普羅爾也表示，此行了解到台灣正面臨中國多面向挑戰，全球民主國家必須更團結，11月的「柏林安全會議」，他保證台灣代表團會受到歡迎及實質參與。

副總統賴清德首先代表蔡英文總統及全國人民歡迎訪團，他說，除了德國內政部前次長漢寧（August Hanning）前次長，其他團員都是首次訪台，衷心期盼此次訪問圓滿順利，並對台灣的民主、多元、自由開放，以及人民的熱情、勇敢，留下深刻印象，進一步促進台德兩國之間的情誼。

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賴清德指出，「柏林安全會議」是歐洲討論各項安全事項的重要平台，感謝歷年都邀請台灣官員參與會議，這對台灣來說意義重大，台灣與德國近年關係日益增進，中華民國台灣非常感謝德國政府多次在G7等公開場合，強調台海和平穩定的重要性。

賴清德提及，德國外交部長今年4月訪問中國時也特別強調，反對任何一方使用武力，或單方面改變台海現狀，德國政府和國會在國際場合所做的這些宣示，對台灣民心的穩定及印太地區的和平有莫大的幫助。他要代表台灣向德國表示感謝。

賴清德強調，中華民國台灣在蔡總統領導下，基於對等、尊嚴、和平、穩定的立場進行兩岸各項政策，未來他也會竭盡所能，在全球視野下維持台海和平穩定現狀，並積極與民主同盟共同合作，以備戰來避戰，達到和平的目標，希望德國能全力支持。

代表團團長官署明鏡報普羅爾（R.Uwe Proll）表示，此行已規劃5年之久，之前因疫情等因素延宕，但抵達後對外交政策、網路安全、能源，以及媒體等各項領域都有非常深刻的討論，也了解到台灣正面臨來自中國多面向的挑戰，不僅在軍事上，甚至在政治上也看得到，「這讓我們知道，來自中共混合戰的行動其實是最危險的」。

普羅爾提到，今年11月於柏林舉辦的「柏林安全會議」，他保證台灣的代表團一定會受到歡迎，也會有實質的參與；他也認為，現在全球的各個民主國家必須更加團結，以守護民主、自由、法治。

訪賓一行由官署明鏡報發行人普羅爾率領，成員尚包括歐洲議會前議長珀特林（Hans-Gert Pöttering）、德國聯邦情報局暨聯邦內政部前局長暨前次長漢寧、德國空軍前少將指揮官布德（Dieter Budde）、柏林安全會議主席沃爾斯基（Reinhard Wolski）等，由外交部次長田中光及德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）陪同。

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