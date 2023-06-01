「委屈的和平」挨轟 于美人：對和平有多在乎就可以多委屈

無黨籍台北市中正萬華區立委參選人于美人今受訪。（記者鄭名翔攝）

2023/06/01 14:32

〔記者鄭名翔／台北報導〕無黨籍台北市第五選區（中正、萬華區）立委參選人于美人日前於臉書發文稱「委屈的和平也是和平」，引發各界撻伐；對此，于美人今解釋，不該將「委屈」與「屈辱」換上等號，此是「地球與月亮的距離」，相信大家為保護心中真正值得保護、珍惜的價值，當然願意受委屈，「對和平有多在乎就可以多委屈」。

于美人今受訪時，再闡述兩岸論點，強調自己的論述一直被扭曲，大家聽到一句話就炸鍋，但憤怒背後源自於恐懼，恐懼則是出自於對戰爭的恐懼，「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」，此為自己一貫立場。

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于美人強調，不該將「委屈」與「屈辱」換上等號，此是「地球與月亮的距離」，相信大家為保護心中真正值得保護、珍惜的價值，當然願意受委屈，「對和平有多在乎就可以多委屈」，重點在於和平不要糾結於「委屈」2字。

于美人舉例，因為兒女是我們最珍貴財產及生命延續，因此許多父母當然願意為孩子受委屈，但此跟「屈辱」是兩回事，外界不該隨便扭曲別人講的話，若感到憤怒就應該正視心中恐懼，自己非常願意就此方面的各方疑慮做討論。

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