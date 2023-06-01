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    首頁　>　政治

    光電弊案延燒 國民黨稱業者設址地點與民進黨新竹市黨部相同

    國民黨立法院黨團1日召開「抓到了，蛇鼠一窩！民進黨與光電弊案零距離」記者會,，副書記長鄭正鈐（中）、立委李德維（右）出席發表意見。台北市議員李彥秀（左）同時回應民進黨性騷事件。 （記者羅沛德攝）

    國民黨立法院黨團1日召開「抓到了，蛇鼠一窩！民進黨與光電弊案零距離」記者會,，副書記長鄭正鈐（中）、立委李德維（右）出席發表意見。台北市議員李彥秀（左）同時回應民進黨性騷事件。 （記者羅沛德攝）

    2023/06/01 15:06

    〔記者黃靖媗、洪美秀／綜合報導〕立院國民黨團今日召開記者會，指出涉及台南光電開發弊案的「力暘能源」公司地址竟與民進黨新竹市黨部相同，質疑民進黨與涉及光電弊案者「蛇鼠一窩」。

    對此，民進黨新竹市黨部主委陳建名指出，鄭正鈐是惡意抹黑竹市黨部與光電案有關聯，他說，竹市黨部空間向來是與陳姓屋主簽約承租，且為獨立辦公空間的使用已10年，此層樓其他分割空間做為承租他人辦公室使用，是房東的權利。

    黨團首席副書記長鄭正鈐表示，台南光電弊案不斷擴大延伸，檢調發現，台南光電弊案都與「力暘能源」公司有關，而該公司董事長古盛煇，日前遭到台南地檢署搜索，最後以400萬元交保。

    鄭正鈐揭露，「聚點投資股份有限公司」投資力暘能源公司97.7%股份，該公司代表人為黃志文，曾擔任民進黨多屆黨代表，而力暘能源公司的董事長古盛煇是民進黨新竹縣黨部評召，也是民進黨當然的全國黨代表，可見其在民進黨的分量，由此可窺見，民進黨與光電利益「零距離」，有黨公職人員參與其中。

    鄭正鈐指出，力暘能源公司與聚點投資股份有限公司設址，都在新竹市西大路772號2樓，與民進黨黨部的地址相同，且古盛輝是「小英之友會」副秘書長，並曾任行政院顧問，屬於民進黨重要地方要角。

    立委李德維質疑，相關涉及光電利益弊案的人，都與民進黨有深厚的淵源，有「小英之友」、「信賴之友」的影子，難道不是「蛇鼠一窩」。

    李德維呼籲檢調單位，不能因為涉及光電利益弊案的涉案人，是「小英之友」、「信賴之友」而卻步，必須將背後盤根錯結的弊案查個水落石出。

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