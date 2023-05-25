光電案索賄 前通霄鎮長陳漢志判10年

苗栗縣前通霄鎮長陳漢志帶頭當綠能蟑螂，判刑10年。（資料照）

2023/05/25 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕身為鎮長竟帶頭當綠能蟑螂！無黨籍苗栗縣前通霄鎮長陳漢志，於鎮長任內利用公所經辦太陽能光電業者申請專區等案，索討一百零七萬元回扣；苗栗地院認定陳男犯「不違背職務要求賄賂」兩罪，判應執行有期徒刑十年，犯罪所得沒收。時任公所機要秘書陳志豪、鎮務顧問黃晏樂、廠商蔡弘懋，各被判刑三年八月、一年四月及六月，因黃、蔡對犯罪事實坦承不諱，均獲判緩刑。

透過鎮務顧問 向參與業者要錢

法官直指陳漢志身為鎮長，本應廉潔自持，竟對職務上的行為要求、收受賄賂，罔顧選民付託，敗壞官箴，考量賄賂金額達一百零七萬元等情，將兩次犯罪分判八年及七年六月徒刑，合併執行十年，褫奪公權五年。

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判決指出，陳漢志二○一九年間透過鎮務顧問黃晏樂，向有意參與太陽能光電標租案的業者要求付賄，其中能旺公司監察人蔡弘懋回應說，得標後會知道「禮貌」，陳漢志遂指示承辦人將標案資料拿給蔡，有利於能旺公司事先評估。

公所機要秘書等3人 同案判刑

標案由安集公司得標後，統包給能旺公司施作，蔡弘懋分兩次付賄，一次是同年十二月直接以紙袋裝著卅六萬元現金，前往陳漢志的服務處交給陳；另一次於二○二一年四月約在通霄海水浴場旁的土地公廟前，蔡將紙袋裝的七十一萬元現金，丟入陳漢志駕駛的公務車內。

苗院審理時，陳漢志僅承認向蔡弘懋索賄，否認向另一業者要求賄賂；陳志豪否認犯行；同案被告黃、蔡都認罪，合議庭綜合人、物證，認定四人犯行明確。至於另一被告、負責標租案的林姓承辦人，法官認為他是受鎮長指示出席洽談及交付檔案，無犯意聯絡事證，判無罪。

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