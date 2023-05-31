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    侯友宜要中央處理核廢「都不理」？台電：法院認證是新北不應卡關

    核一室外型乾貯設施完工10年未能啟用。（記者林菁樺攝）

    核一室外型乾貯設施完工10年未能啟用。（記者林菁樺攝）

    2023/05/31 16:46

    〔記者林菁樺／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜表態「支持核電」，且表示中央不理他妥善處理核廢的意見。台電下午發出聲明「遺憾不解」，並指新北市府部分單位長期不作為，造成台電及全民損失。

    台電指出，核一乾貯設施完工10年，因新北市府卡關無法使用，2013年到2018年，台電送審13次計畫都未得同意，只能走向訴訟，最後法院也判決「要求新北市府應准予核定的行政處分」，認證了市府過去不作為、拖延是錯誤的。

    至於侯友宜所提的「室內乾貯」，台電也會依照承諾建設，但無論室內、室外乾貯設施，都符合原能會規範的安全要求，並不互斥，台電呼籲，法院判決新北市「應核定」核一廠室外乾貯設施水保計畫，就應該依法行政。

    台電說明，核二的乾貯設施遲遲無法興建，在多次申請後也提起訴訟，結果同樣是台電勝訴，不過長期拉鋸影響工程無法施作，導致核二1號機因燃料池滿，必須提早停機，不僅直接改變國家電力調度規劃，也造成目前核一、核二4部停機機組的用過燃料棒，仍置放在反應爐中這是「全球罕見現象」。

    台電表示，核廢料難處理並非台灣獨有，全世界都是如此。國內在此議題上確實缺乏共識，台電理解新北市過去的民意考量與難處，新北市內有兩座除役核電廠，台電願誠摯與地方政府合作妥善處理核廢料，也相信曾說沒有能力處理核廢，就沒有資格用核電的侯市長，應該能體會台電辛苦。

    台電的核一、核二進入除役階段，核一是興建室外乾貯設施，但過去卡在新北市府不同意水土保持計畫，日前新北市已放棄上訴，但核一乾貯為「室外」型，台電想順利啟用，仍要新北同意；至於核二雖是興建「室內乾貯」，逕流廢水污染削減計畫最高法院判決已定讞，下一步就要走到水土保持計畫也要新北點頭，核一、二乾貯能否使用，仍是未知數。

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