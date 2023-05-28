民進黨擬找雞排妹當刺客 王世堅酸：不會去找林襄嗎？

王世堅今受訪酸，黨不能為了勝選想瘋了，「更何況我看衰刺客，就連支持者都看衰！」（資料照，記者楊心慧攝）

2023/05/28 19:34

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨在2024立委選戰籌組「民主大聯盟」，找黨外「刺客」參選艱困選區立委，大安區傳出可能禮讓社民黨議員苗博雅，藝人「雞排妹」被點名可能代表民進黨參選中正、萬華選區，引來部分黨內基層反彈。台北市議員王世堅酸，講難聽點現在很多刺客只是靠外貌而已，以貌取人很糟糕，黨乾脆在演藝圈找人就好了，「不會去找林襄（啦啦隊女神）嗎？」

王世堅今下午受訪表示，民進黨若要找友軍合作，應提早和地方釋出訊息，並徵詢在地議員意見，以中正、萬華區為例，不僅基層反彈找黨外「刺客」，就連他也十分反彈，現任在地有意參選的兩位議員吳沛憶與劉耀仁都很努力、表現好，「我覺得黨不能戲耍在地的政治工作者」。

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王世堅批評，民進黨應要提出讓黨內以及支持者能心服口服的說法，如今黨不循正常管道，不培養在基層經營的優秀人才，不是選舉到了才費盡心思，找刺客、奇兵，這不是很奇怪嗎？

王世堅質疑，不能為選舉一時的衝刺、臨時抱佛腳，找奇兵、刺客，但出戰前要有正當性、要有基礎，刺客亂刺會刺到自己人，破壞地方原有道路，如何對長期在中正、萬華區耕耘的議員交代，好歹也找政治圈的人比初選、民調，如今變成中央集權，認為不該這樣。

「哪個刺客可以和吳沛憶、劉耀仁比？」王世堅說，至少他們規規矩矩在地方經營，講難聽點現在很多刺客只是靠外貌而已，以貌取人更糟糕，因郎才女貌才有高聲量，那黨乾脆都在演藝圈找人就好了，「不會去找林襄嗎？」

王世堅酸，刺客根本莫名其妙，總要經過歷練讓選民看到，對基層支持者及在基層耕耘的議員都不公平，政黨是要長期培養人才、要有制度，不是選舉到了才臨時抱佛腳，黨不能想勝選想瘋了，「更何況我看衰刺客，就連支持者都看衰！」

針對大安區可能禮讓給苗博雅，王世堅表示，苗博雅和中正、萬華區的狀況不同，畢竟苗博雅在議會問政認真、地方服務經營很好，但黨應和在地議員協調，若民進黨內的地方議員有意願，看是否用初選或是其他方式比較才能服眾。

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