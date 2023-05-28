對戰謝衣鳯 傳民進黨將徵召吳音寧

彰化縣溪州人、前北農總經理吳音寧，被傳出將獲民進黨徵召參選彰化縣第3選區立委。（圖擷取吳音寧臉書）

2023/05/28 16:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕2024立委選舉，民進黨彰化縣4個選區，目前就剩下第3選區立委還沒提名，其他選區由現任立委陳秀寳（1選區）、黃秀芳（2選區）、陳素月（4選區）爭取連任，第3選區非艱困選區，卻是國民黨立委謝衣鳯的本命區，民進黨選舉提名工作小組預計最近就會向黨主席賴清德提出口袋名單，由主席拍板後公布，地方傳出，總統府資政吳晟的女兒吳音寧就是徵召人選。

上週日（21日）信賴之友會彰化成立大會，賴清德台上致詞，公開請大家推薦第3選區立委合適人選，當時，吳晟也在台下，會後，地方政壇就傳出擬徵召前北農總統理吳音寧參選立委，對抗同是溪州人的謝衣鳯，「溪州人戰溪州人」的聲音傳開。

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東吳大學法律系畢業的吳音寧，曾在溪州鄉公所服務，也擔任北農總經理，離開北農後返鄉重拾耕稼人的生活，友善農田推廣有機農業，種植有機米和有機蔬果，成立「溪州尚水農產公司」，幫農民開拓電商銷售管道，提高農友收入，把青春都奉獻給她最愛的家鄉。

支不支持女兒再次踏進政治圈？吳晟今接受記者電話採訪時表明，音寧都已長大成人了，也在社會上闖盪過，要不要踏進政治之路，要由她本人自己決定，他不給意見，也不會介入，尊重女兒的決定。

吳晟說，女兒音寧做事有主見、個性獨立，自己的事情都不希望父母操心，就連家裡原生樹種的植物園和農田友善耕作，都是音寧打理、一手包辦，這幾年來，他和太太在東華大學教書，平常住學校宿舍，假日或有活動才會回溪州，女兒的事，他們幾乎都不介入，讓她走自己選擇要走的路。

記者打吳音寧的手機，電話通了但沒人接，無法得知其說法，不過，據了解，中央黨部高層最近將會與吳音寧見面，表明黨中央徵召作法。民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞對此傳聞不表意見並說，人選由提名工作小組提出，最近1、2週就會揭曉。

總統府資政吳晟（右2）今年5月21日參加信賴之友會彰化成立大會，與同是總統府資政姚嘉文（右4）夫婦、前縣長翁金珠（右1）和立委陳秀寶（左1）、立委黃秀芳（左2）都坐在最前排，行動力挺賴清德。（資料照）

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