為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    對戰謝衣鳯 傳民進黨將徵召吳音寧

    彰化縣溪州人、前北農總經理吳音寧，被傳出將獲民進黨徵召參選彰化縣第3選區立委。（圖擷取吳音寧臉書）

    彰化縣溪州人、前北農總經理吳音寧，被傳出將獲民進黨徵召參選彰化縣第3選區立委。（圖擷取吳音寧臉書）

    2023/05/28 16:29

    〔記者張聰秋／彰化報導〕2024立委選舉，民進黨彰化縣4個選區，目前就剩下第3選區立委還沒提名，其他選區由現任立委陳秀寳（1選區）、黃秀芳（2選區）、陳素月（4選區）爭取連任，第3選區非艱困選區，卻是國民黨立委謝衣鳯的本命區，民進黨選舉提名工作小組預計最近就會向黨主席賴清德提出口袋名單，由主席拍板後公布，地方傳出，總統府資政吳晟的女兒吳音寧就是徵召人選。

    上週日（21日）信賴之友會彰化成立大會，賴清德台上致詞，公開請大家推薦第3選區立委合適人選，當時，吳晟也在台下，會後，地方政壇就傳出擬徵召前北農總統理吳音寧參選立委，對抗同是溪州人的謝衣鳯，「溪州人戰溪州人」的聲音傳開。

    東吳大學法律系畢業的吳音寧，曾在溪州鄉公所服務，也擔任北農總經理，離開北農後返鄉重拾耕稼人的生活，友善農田推廣有機農業，種植有機米和有機蔬果，成立「溪州尚水農產公司」，幫農民開拓電商銷售管道，提高農友收入，把青春都奉獻給她最愛的家鄉。

    支不支持女兒再次踏進政治圈？吳晟今接受記者電話採訪時表明，音寧都已長大成人了，也在社會上闖盪過，要不要踏進政治之路，要由她本人自己決定，他不給意見，也不會介入，尊重女兒的決定。

    吳晟說，女兒音寧做事有主見、個性獨立，自己的事情都不希望父母操心，就連家裡原生樹種的植物園和農田友善耕作，都是音寧打理、一手包辦，這幾年來，他和太太在東華大學教書，平常住學校宿舍，假日或有活動才會回溪州，女兒的事，他們幾乎都不介入，讓她走自己選擇要走的路。

    記者打吳音寧的手機，電話通了但沒人接，無法得知其說法，不過，據了解，中央黨部高層最近將會與吳音寧見面，表明黨中央徵召作法。民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞對此傳聞不表意見並說，人選由提名工作小組提出，最近1、2週就會揭曉。

    總統府資政吳晟（右2）今年5月21日參加信賴之友會彰化成立大會，與同是總統府資政姚嘉文（右4）夫婦、前縣長翁金珠（右1）和立委陳秀寶（左1）、立委黃秀芳（左2）都坐在最前排，行動力挺賴清德。（資料照）

    總統府資政吳晟（右2）今年5月21日參加信賴之友會彰化成立大會，與同是總統府資政姚嘉文（右4）夫婦、前縣長翁金珠（右1）和立委陳秀寶（左1）、立委黃秀芳（左2）都坐在最前排，行動力挺賴清德。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    選罷法排黑條款林文瑞中槍 張麗善：6月底前人選會明朗
    2023/05/28 14:48

    選罷法排黑條款林文瑞中槍 張麗善：6月底前人選會明朗
    PO著名蒸餃回應左楠立委話題 黃捷︰該說的都說了該吃的還沒吃
    2023/05/28 14:23

    PO著名蒸餃回應左楠立委話題 黃捷︰該說的都說了該吃的還沒吃

    北區X商60正核心 遠雄台南最近市區大作
    抒發心情 李妍慧肯定林志潔挑戰新竹市立委
    2023/05/28 12:47

    抒發心情 李妍慧肯定林志潔挑戰新竹市立委
    獨家》彰化縣第2選區立委 國民黨擬徵召卓伯源出戰
    2023/04/30 20:42

    獨家》彰化縣第2選區立委 國民黨擬徵召卓伯源出戰

    3基金打造聚富組合
    力挺台灣基進李雨蓁 吳音寧︰習近平已經差不多要做皇帝
    2022/10/30 09:42

    力挺台灣基進李雨蓁 吳音寧︰習近平已經差不多要做皇帝
    黃盛祿競總成立 表妹吳音寧只能台下觀看
    2022/10/22 19:33

    黃盛祿競總成立 表妹吳音寧只能台下觀看
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播