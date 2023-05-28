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    高雄立委第3選區國民黨李眉蓁出線 陳其邁：下月提最強人選

    高雄市立委第3選區國民黨李眉蓁出線，陳其邁說，不急，等他們提出人選再說。（記者洪臣宏攝）

    高雄市立委第3選區國民黨李眉蓁出線，陳其邁說，不急，等他們提出人選再說。（記者洪臣宏攝）

    2023/05/28 16:08

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市立委第3選區（左營、楠梓）國民黨市議員李眉蓁贏得初選，民進黨則有市議員李伯毅、黃文志也有參選意願，市長陳其邁今天受訪時表示，國民黨所有參選者尚未塵埃落定，我們也不急，等他們提出人選再說。

    民進黨立委劉世芳宣布放棄連任後，國、民兩黨多名人士有意競逐，如今國民黨李眉蓁出線，民進黨李伯毅、黃文志也磨刀霍霍，陳其邁今天參加郵輪首次來台見面會，他受訪時透露該選區的盤算。

    陳其邁說，有意參選者都是非常優秀的市議員同志，也有非常好的服務和問政的成績，但他認為還得考量如何能夠獲得更多選民的支持；他說，民進黨會在下個月提出最強的一個人選，因為現在國民黨還有一些人選還沒有塵埃落定，所以我們也不急，等他們提出人選再說。

    高市立委第3選區因現任劉世芳宣布放棄連任後，被國民黨視為高雄最有機會奪回的選區，原本有5人表態參選，後來國民黨中央委員孫健萍不滿黨提名程序宣布退選，前立委張顯耀未於期限前繳交同意書，也失去初選資格，最後剩陳玫娟、李眉蓁、陳麗珍等3位現任女議員參與初選，最後由李眉蓁贏得初選。

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