選罷法排黑條款林文瑞中槍 張麗善：6月底前人選會明朗

排黑條款林文瑞中槍，雲林縣長張麗善稱6月底前接棒人選會明朗。（記者詹士弘攝）

2023/05/28 14:48

〔記者詹士弘／雲林報導〕立法院通過選罷法排黑條款，獲國民黨提名參選下屆區域立委的不分區立委林文瑞被波及，恐無法參選，雲林縣長張麗善今天受訪時表示，國民黨對區域立委選舉，人選會在6月底前確定，希望在這個時間前取得共識後，無論是山區或海區都提出人選。

張麗善今天則表示，對立院通過的排黑條款她表達肯定，但對受到無辜波及的林文瑞也深表遺憾，林文瑞這幾年雲林縣政府爭取不少經費，服務也受到鄉親肯定，目前也陸續準備下屆立委選舉，突來的震撼彈，連她們都覺得措手不及和遺憾。

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張麗善表示，目前對海區立委也已徵詢可能的人選，也希望鄉親可以肯定支持。她認為只要是雲林子弟，對雲林的福國利民政策有熱情和意願的都有機會雲林優秀子弟，不論是外傳的凌濤或張嘉郡，都透過各方徵詢，選出最優秀人選。

張麗善也質疑，此次排黑條款的立法已有超越司法之虞，刑法已有褫奪公權，對不適合從事公共事務者，就有褫奪公權的限制，現在透過新法，連接受緩刑或未判刑超過10年但未定讞者，也不能參選，是否會剝奪這些人參政權，有無違憲之虞，需好好思考。

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