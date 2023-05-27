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    選罷法「排黑條款」斷蘇震清參選路 同選區民進黨對手許展維這樣看

    屏東第二選區民進黨提名立委參選人許展維。（記者蔡宗憲攝）

    屏東第二選區民進黨提名立委參選人許展維。（記者蔡宗憲攝）

    2023/05/27 11:27

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕立法院昨三讀通過「排黑條款」，影響屏東第二選區現任無黨籍立委蘇震清參選資格，蘇震清認為違反無罪推定，有違憲之虞，而屏東第二選區民進黨提名參選人屏縣議員許展維則認為，法案在前行政院長蘇貞昌任內就排定審理，未來各黨派更應該引以為戒，政治人物能更清廉參與政治。

    許展維表示，民進黨創黨精神是「清廉勤政愛鄉土」，賴清德主席上任後展現反黑金決心，法案在前行政院長蘇貞昌任內就排定審理，在未來各黨派參與政治活動的公職人員應該引以為戒，讓台灣未來政治人物更清廉參與政治。

    對於選情影響，他認為身為民進黨提名的立法委員參選人，無論對手發生什麼狀況，還是按表操課，一步一腳印來爭取地方鄉親的認同，也是他應該做的事情。

    立法院會三讀通過公職人員選舉罷免法修法新增「排黑條款」，其中受爭議的判10年以上刑度尚未定讞者不得參選，經院會表決順利通過，衝擊屏東現任無黨籍立委蘇震清連任，他因涉嫌SOGO索賄案遭法院依貪污治罪條例一審判刑10年、褫奪公權4年，因修正案恐無法登記參選。

    蘇震清為屏南第2選區立委（潮州等鄉鎮），2020年因涉貪被法院裁定收押禁見遭民進黨停權，2021年2月26日宣布退黨。蘇震清是屏東長治鄉人、叔叔是前立法院長蘇嘉全；2020年挑戰「4連霸」立委選舉中轉戰屏南2選區，當時在民進黨默契禮讓下，以10萬7956票當選，領先第2名國民黨的周佳琪近1萬7000票，本屆民進黨則已提名參選人。

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