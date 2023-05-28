拜會屏縣議長周典論「拆彈」？ 侯友宜：我們都會團結同心向前

侯友宜步出屏東縣議長公館。（記者羅欣貞攝）

2023/05/28 13:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天（28日）上午到屏東，先拜會議長周典論，2人會談逾1小時；拜會結束後侯友宜在議長公館前接受聯訪，媒體詢問是否得到周典論支持的承諾時，他表示「議長跟我們都會團結在一起同心齊力往前走」；周典論則始終未步出公館在媒體前露面。

屏縣議長周典論本月9日為郭台銘在屏東籌畫造勢晚會，逾萬人到場，加上先前國民黨中央傳出「牛鬼蛇神說」，侯友宜今日訪周典論的行程特別引外界關注。

請繼續往下閱讀...

侯友宜今天上午10點10分抵達屏東市，進入周典論議長公館，兩人會談超過1小時；結束之後，侯友宜步出公館，在國民黨智庫執行長柯志恩陪同下接受媒體聯訪，侯友宜首先表示，周議長在地方德高望重，尤其他在基層服務得到很好的口碑，屏東鄉親非常尊敬周議長，所以今天特別來拜訪他，聽聽地方的事務，了解地方的聲音，尤其周議長非常關心立委的選舉，念茲在茲希望能夠找到好的民意代表，為屏東這塊土地做更多的事情。

媒體詢問「有得到議長支持的承諾嗎？」，侯回答，「議長跟我們都會團結在一起同心齊力往前走」；媒體又問他兩天來南下找國民黨大老，「是來拆彈的嗎？」，侯回答，「我是認為我是南部囝仔，所以和南部所有的好朋友都感情黏做夥，我感受到高雄屏東所有人的熱情，愛這塊土地的精神，這就是我們要守護我們的國家，守護我們人民最重要的力量，所以其實沒有你我不分族群，我們都愛我們的國家，愛這塊土地，所以和大家溝通都是相同的心情，都沒有變，大家都能同心齊力，都為這塊土地更加打拚」。

媒體接著詢問他「認同馬前總統九二共識的主張嗎？」侯回答，他和馬前總統彼此之間做了很多溝通，對中華民國憲法的堅持，民主法治的堅持，以及台灣人民福祉的堅持，兩岸和平穩定的堅持，這都是我們共同一致的看法。

至於台大學生會辦了總統參選人的演講，侯友宜下來南部，會不會再跟學生會另做安排？侯則答覆，特別跟台大學生會說一聲抱歉，因為他們邀請的時候南下的行程已經排定了，他特別錄了一段影片，跟台大學生會的同學做說明，給他們致歉，希望有機會我們可以坐在一起再好好聊一聊。

媒體守候在議長公館前1個多小時，周典論始終沒有步出公館露面說明。

侯友宜抵達屏東縣議長公館。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法