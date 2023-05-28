怎樣讓美國放心？柯文哲：美國知道我是「no surprise」的人

柯文哲今日表示，遇到任何攻擊總是要化解，並指出美國起碼知道他是「no surprise」的人。（記者方賓照攝）

2023/05/28 12:59

〔記者黃靖媗／台北報導〕華府兩岸專家葛來儀日前分析台灣2024總統大選時，指北京態度傾向支持民眾黨主席柯文哲，柯文哲竟解讀成是認為他最能跟美、中溝通，反被葛來儀公開批評「說的不是實話」。柯文哲今（28）日表示，遇到任何攻擊總是要化解，並指出，美國起碼知道他是「no surprise」的人。

柯文哲今日出席亞太青年協會與台大政治系主辦的「校園總統馬拉松」活動，一名與會學生追問，日前葛來儀說柯文哲是中共最放心的人，被柯擅自解讀為「中美最放心」的人，引起美國反感，問柯文哲未來要如何成為讓美國最放心、最信任的人。

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柯文哲：中國反對賴清德、不熟侯友宜

柯文哲表示，對他而言，遇到任何攻擊總是要化解，轉為對己方有利。

柯文哲分析，中國一定會反對民進黨總統參選人賴清德，而國民黨總統參選人侯友宜與中國來往較少，總是不熟悉，而他與中方有許多背後折衝的經驗，在談判過程中，慢慢讓對方知道己方的做法是這樣。

柯文哲表示，不管對美國還是中國，最重要的態度是「no surprise」，「no surprise」另外的意思是正直、誠信，美國最起碼知道他是「no surprise」的人。他認為，正直誠信長期而言的利益，會比耍小聰明騙人得到的好處更大。

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