軍區兩蔣銅像仍在 台灣基進：轉型正義不能被「中國認同」綁架

台灣基進今日召開記者會，質疑執政團隊大開轉型正義倒車，政府擴編預算維護兩蔣陵墓，全台各大軍營蔣介石銅像仍未清除。（台灣基進提供）

2023/05/28 12:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕促轉會解編屆滿一年，台灣基進今日召開記者會，質疑執政團隊大開轉型正義倒車，政府擴編預算維護兩蔣陵墓，全台各大軍營及榮家的蔣介石銅像仍未清除。台灣基進呼籲，威權象徵應盡速清除，台灣的轉型正義不能被「中國國族認同」給綁架。

退輔會主委馮世寬近日在校園演說談及，如果把銅像拿掉，不光是歷史的回憶沒有了，「假如我是受迫害的家屬，我想罵這個人，我都不知道他長什麼樣子」。

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台灣基進台北市黨部主委吳欣岱今日質疑，「秦檜的銅像都是跪著給人吐口水，在校園內放著騎著駿馬、高大威武的蔣介石銅像是為了罵他？」她直批，如此耍嘴皮維護威權象徵的人是台灣的政務官，可知轉型正義未被政府列為優先順位。

她提出三點質疑，一、政治檔案保密期限不該超過30年。二、已解密資料不應限制運用，例如檔案中的身分、時間、地點均被掩蓋，無法知道誰是加害者。三、國民黨持有的政治檔案，在促轉會解散後，未見政府部會主責業務追討。本土政權執政已超過7年，上述三項停滯若不能有所突破，轉型正義無法進展。

「反對軍校設蔣介石銅像！」台灣教授協會會長陳俐甫表示，國軍去除威權銅像，有助於軍隊台灣化，民主的軍隊不能效忠任何個人。若軍隊認同與中國認同混淆，將使國軍與美軍等民主軍隊拉開距離，去除蔣氏威權，方能將軍隊還給民主台灣。

台灣基進黨主席王興煥分析，台灣轉型正義工程備極艱辛主因是「被中國國族認同綁架」，台灣要清除兩蔣威權象徵，包括高階將官在內的部分中國移民產生國族認同被剝奪感，將國族認同與兩蔣綁在一起，持反對態度。

王興煥點出，民進黨政府不應迴避「中國認同在台灣」的不合理事實，不能只談「民主」迴避「民族」，政府若不積極推動認同轉型，台灣的民主轉型將一再被中國認同扯後腿，甚至毀滅。

台灣基進台南市議員李宗霖批評，台南催生「湯德章大道」，路牌仍備註中正路，導致正義律師跟殺人魔並列，與「中華民國台灣」一樣荒謬，此舉還被台南統派議員笑稱「做半套」。

李宗霖說，全台威權銅像移除比例不到3成，教育部也應儘速公布校園威權象徵的處理方案。明年總統大選將至，《國立中正紀念堂管理處組織法》如何修正並無定論，政府應對外說明如何轉型。

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