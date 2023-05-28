侯友宜批賴清德對88槍案噤聲 民進黨：主使者是國民黨大樁腳

侯友宜獲徵召後，昨首度到高雄舉辦見面會。（資料照）

2023/05/28 11:44

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨抨擊，民進黨總統參選人賴清德對台南光電弊案及88槍擊案噤聲。民進黨發言人卓冠廷譴責說，侯友宜跟台北市議員徐巧芯一再扭曲事實惡意攻擊，卻刻意迴避88槍案主使者是國民黨大樁腳的事實，且侯市府一堆涉貪官員，還有黑二代立委，侯、徐完全雙標，侯更應立刻為愛將區長涉貪道歉。

卓冠廷指出，88槍擊案的主使者王文宗日前已遭起訴，各界都知道王文宗就是國民黨的大樁腳，徐巧芯怎麼不說？徐根本睜眼說瞎話、竹篙湊菜刀，刻意模糊焦點，王文宗不僅擔任中國國民黨第20屆中央委員、第20屆全國黨代表，更擔任過馬英九後援會會長，也曾是朱立倫競選總統時的主任委員，為了國民黨無役不與，可見黑金、詐騙、貪腐就是國民黨的DNA。

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卓冠廷批評，侯友宜和徐巧芯聯手不斷惡意操作88槍擊案，卻刻意迴避主謀王文宗是國民黨大樁腳的事實，民進黨對惡意的政治炒作強力譴責！

卓冠廷強調，國民黨內有苗栗縣長鐘東錦、雲林縣議長沈宗隆、澎湖縣議長劉陳昭玲、南投縣議長何勝豐等人，不是曾犯殺人，就是涉貪、恐嚇等罪，顯然國民黨就是跟黑金、暴力掛勾，侯友宜只是嘴巴說反黑金復辟，也是雙標人。

卓冠廷指出，新北市治安在侯友宜主政下，不僅連續數日發生槍擊案，今年1至4月刑案總數為1萬638件，全國案件數最多，跟新北市自己比，也比去年同期2022年1到4月增長11.34%，新北治安讓人民很不安，侯友宜竟然完全不敢面對也不道歉。

卓冠廷強調，侯友宜、徐巧芯將八八光電案及陳凱凌等毫不相關人士惡意連結誣指賴主席等語，毫無事實根據，根本就是胡說八道，請徐巧芯自重，並應為抹黑造謠言論道歉。

卓冠廷也請侯友宜、徐巧芯不要雙標，直接面對王文宗，不要持續藉由攻擊賴清德轉移焦點、混淆視聽，更不要為護航侯友宜造謠抹黑、政治鬥爭，試圖轉移各界對侯友宜愛將、前石碇區長李浩榕涉貪重大爭議的注意力。

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