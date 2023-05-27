鄧振中出席APEC貿易部長會議 爭取支持台灣加入CPTPP

APEC貿易部長會議25日至26日在美國底特律舉行，由美國貿易代表戴琪主持，我國由行政院政務委員、經貿談判辦公室總代表鄧振中率團赴美出席。 （資料照、彭博；本報合成）

2023/05/27 22:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕APEC貿易部長會議25日至26日在美國底特律舉行，由美國貿易代表戴琪主持，APEC所有會員均指派貿易部長或次長參加，我國則由行政院政務委員、經貿談判辦公室總代表鄧振中率團赴美出席。

行政院經貿辦今晚發出新聞稿指出，鄧振中利用會議期間，在全體會員大會與個別會員的雙邊會議中，都積極說明我國遵守法治與國際承諾，已經準備好接受高標準貿易及投資規範，希望CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）成員支持我國早日加入，為亞太區域繁榮做出貢獻。

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鄧振中也會唔戴琪，經貿辦指出，鄧振中與戴琪皆肯定談判團隊的專業表現，並感謝雙方團隊的努力。台美雙方皆樂見近期將簽署21世紀貿易倡議的首批貿易協定（first agreement），亦認為協定是高標準且深具經濟意義，同時同意儘速展開下一階段談判。

鄧振中與戴琪皆認為，雖然協定未包括市場開放，但由於其規範可以改善雙方政府行政治理，簡化貿易通關程序，建立透明且可預期的經商環境，其降低企業營運成本的效果不下於關稅減讓，還可以有效協助中小企業參與國際貿易與投資。

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