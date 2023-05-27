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    侯友宜南下高雄「侯侯跑行程」 二哥侯明鋒全程默默陪伴

    侯友宜二哥侯明鋒（右1）默默幫弟弟助選。（記者黃旭磊攝）

    侯友宜二哥侯明鋒（右1）默默幫弟弟助選。（記者黃旭磊攝）

    2023/05/27 19:45

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天下午展開4場高雄行程，從三民區黨部北上永安參觀石斑魚養殖場，再南下岡山幫立委參選人曹桓榮助選，晚間還將錄製「董事長開講」直播，侯友宜二哥、育英醫專董事長及高醫大教授侯明鋒全程陪同，默默在台下為弟弟助選。

    「侯侯做代誌來了」，曹桓榮鄉親服務厝位於岡山區大德三路，今天下午4點半迎來侯友宜，包括國家政策研究基金會執行長柯志恩、立委吳怡玎、國民黨高雄市黨部主委黃昭順、高雄市議員林義迪及李雅芬等藍營要角到場，一起高呼「侯侯做代誌」，不過，會場最受矚目的是侯明鋒，默默在台下為侯友宜打氣。

    侯友宜說，家裡過去賣豬肉，他跟曹桓榮「阿榮」都在菜市場長大，「阿榮」北漂後常接到阿母電話，告知顧好身體讓阿母心安，而中華民國就是媽媽，國家繁榮安定才心安。

    侯友宜致詞時，一旁騎士呼嘯而過高喊「友誼不倒」，他則接話說要天長地久厚友誼，侯侯做代誌，換下讓人民擔心兩岸開戰、不做事的政府。

    散場後，媒體追問侯明鋒看法，在旁友人代回答，「只回答醫學問題」。而侯家兄弟情深，侯明鋒曾在弟弟獲國民黨提名參選總統隔天（5月18日），親傳簡訊給友人，「謝謝大家的厚愛及支持，敬請未來多加指導舍弟侯友宜，台灣的未來需要大家團結一心，贏得勝選！」

    侯友宜到岡山幫立委參選人曹桓榮助選。（記者黃旭磊攝）

    侯友宜到岡山幫立委參選人曹桓榮助選。（記者黃旭磊攝）

    侯友宜（中）連跑4場高雄行程。（記者黃旭磊攝）

    侯友宜（中）連跑4場高雄行程。（記者黃旭磊攝）

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