曹興誠：台灣獨立是文明趨勢 柯文哲「兩岸一家親」是向下的言論

曹興誠受邀進行「台灣的光明前途」演講（記者蘇金鳳攝）

2023/05/27 18:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕聯電創辦人曹興誠今天受邀進行「台灣的光明前途」演講，曹興誠表示，台灣獨立被污名化，將來200個獨立國家中，中間一定有台灣共和國，這是文明趨勢；他也表示，全世界都討厭中國，但對中國最好竟是台灣人，並批柯文哲講「兩岸一家親」是向下的言論，「道不同不相為謀」。

台中市好民文化行動協會及台灣中社今天邀請曹興誠在中興大學進行演講，他一開頭就說凡事要往前看，他出生在中國北京，但他是台中清水人，很多人都問他籍貫，他乾脆告訴別人籍貫在非洲東岸，那是人類的起源地，他並說馬英九去中國祭祖，祖先是指多久遠的祖先？人類的祖先猩猩嗎？就去動物園拜就好了。

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曹興誠指出，台灣真正的民主是在1996年總統直選，才20多年，很年輕，難免會有些不足，大家要體諒。

曹興誠表示，二戰後世界文明使獨立成為潮流，1945年時世界獨立60個，但現在195個，獨立是文明趨勢，獨立代表成就與光榮，代表國民智能提昇。

他批中國現在經濟的繁榮是假象，中國經濟起飛是靠外國人的幫助，有三分之二是日本人幫助，但中國卻不知感恩圖報。

曹興誠表示，台灣獨立被污名化，將來200個獨立國家中，中間一定有台灣共和國，這是文明趨勢。

「台灣必須擺脫一個中國的陷阱和糾纏」曹興誠強調，台灣只要維持獨立地位，遵守啟蒙精神，必定有光明的前途。

他並指出，兩岸和平就是個謊言，兩岸談和是最大的詐騙，中國在南京中山立了一塊中華民國的墓碑，「他們把中華民國當死人」，那當死人怎麼回來？「要跟我談什麼」，中國說中華民國死了，現在想搶台灣這塊土地的遺產。

10月24日英國衛報一項調查，曹興誠表示，根據這份調查顯示，關於台海議題，約一半受訪國家皆認為如果中國以武力吞併台灣，其他國家應提供台灣幫助，也就是他們無法接受台灣海峽成為中國內海，但是台灣如果親中，國際如何幫忙。

曹興誠更指在21世紀了，習近平竟然實施帝制，現在全世界很多國家都討厭中國。

他並批柯文哲講兩岸一家親，是往下走，「道不同不相為謀」，他強調，不統不獨是自欺欺人，世界沒有任何地方沒有國家不是獨立的，不獨就是別人屬地。

對於台灣名稱一直無法正名為台灣共和國，曹興誠強調，台灣已實質的獨立，只是「實至名不歸」，只要中國一顆飛彈打過來，各國所有要安撫習近平的行為就會全部消失，國際上就會支持台灣獨立，屆時台灣就會完成國家正常化的一哩路，也是中國共產黨走向崩潰的最後一哩路。

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