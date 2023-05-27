醫師魂上身！賴清德：打造健康台灣 健康產業讓世界擁抱台灣

賴清德說，當選總統要以醫生經驗與背景打造健康台灣，用健康產業讓世界再次擁抱台灣。（記者洪美秀攝）

2023/05/27 18:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕代表民進黨參選2024總統的副總統賴清德今天出席新竹市信賴台灣之友會成立大會致詞說，他具有醫生的背景，而醫生背景的候選人與其他候選人有何不同？他認為，他當選總統後，將會打造「健康台灣」的環境，期許用健康台灣，讓世界再次擁抱台灣。

賴清德說，台灣在健康醫療的進步，已讓台灣人平均壽命到80歲到81歲，但不健康的年數是8.4年，這代表，台灣人的平均壽命中，有百分之10的時間是不健康的，未來他的「健康台灣」國家政策，就是要把人民健康的觀念納進去推動。

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賴清德說，不管是醫生、護理師、放射師或是職能治療師等，不管是醫療環境或是健康環境等，他都要用健康台灣的觀念去推動。他說，我們來打造健康台灣，讓國人更健康，打造健康台灣的同時，必然有很多健康的產業會出現。國人健康，國家更強；健康產業發展，國家經濟也會更強。當我們健康產業更強的時候，世界自然而然會擁抱台灣，就像擁抱我們的半導體產業一樣。

新竹市信賴台灣之友會的理事長吳國治也是醫師，他說，不僅新竹市醫界力挺賴清德當總統，包括中華民國全國醫界也都唯一支持賴清德當總統。醫者是上醫治國，而賴清德是最具有總統領導能力的醫生，醫界一定團結一致力挺賴清德，期許賴清德繼續帶領台灣。

新竹市信賴台灣之友會理事長吳國治說，他也是醫生，不僅新竹市，全國醫界都力挺與支持賴清德。（記者洪美秀攝）

新竹市信賴台灣之友會成立。（記者洪美秀攝）

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