陳時中參加捐血活動 與江永昌一起挺吳崢選中和

前衛福部長陳時中（右五）參加新北市小英之友會聯合公益捐血活動「熱血挺台灣」。（記者翁聿煌攝）

2023/05/27 12:44

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市小英之友會今天舉辦聯合公益捐血活動「熱血挺台灣」，前衛生福利部長陳時中也以榮譽會長身分到場，與民進黨徵召參選中和區立委的吳崢同台，陳時中說，他和吳崢曾經在台北市併肩參選，吳崢是優秀的參選人，希望可以旗開得勝，這次未參選連任的立委江永昌，也表態會全力支持吳崢。

陳時中說，「熱血挺台灣」是小英之友會慣例性的捐血活動，「捐血一袋、救人一命」，是公益性表現，新北有5場最多，他剛剛從板橋趕過來，捐血中心說希望有7天的血液儲存量，現在剩4、5天，最需要O型血，捐血對捐血者或是被捐血者，雙方也好，小英之友會不論在公益或是政治上，都會持續努力跟人民站在一起。

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陳時中也被媒體問到，是否覺得英系被新潮流針對？因為雞排妹空降？陳時中回應，黨中央總是有權益跟社會需要通盤考量，會做最好的安排。

至於空降似乎引起地方反彈？陳時中說，在每個人心中都有喜歡跟不喜歡的，有喜歡的就盡量交朋友，不喜歡看他們需要什麼，就提出政策，符合他們的需要，跟大家都做朋友。

新北市小英之友會今天在中和四號公園舉辦聯合公益捐血活動「熱血挺台灣」，邀請到總會長顏志發、陳時中、江永昌、議員張嘉玲、總會長賴正時和秘書長江基清等人到場，為大家加油打氣，來捐血的民眾，可以獲得企業贊助的襪子、咖啡包、小丸煎餅、媽祖斜背包、堅果每一天和酒精瓶等精美好禮。

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