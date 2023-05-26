立院挑燈夜戰「礦業法」 三讀通過刪除「霸王條款」

立法院會今（26）日挑燈夜戰，完成「礦業法修正案」三讀程序。（記者陳政宇攝）

2023/05/26 22:35

〔記者陳政宇／台北報導〕「礦業法修正案」歷時6年全面翻修，立法院會今（26）日挑燈夜戰，終於完成三讀程序。修法重點包含，刪除「霸王條款」、要求業者補辦環評、原住民族諮商同意指引、落實資訊公開並保障公民參與、加強礦業管理及開採量管制、並新增回饋機制，以兼顧產業發展、環境永續發展與原住民權益等課題。

「礦業法」修法自2017年發動迄今7年，曾兩度因缺乏共識而歸零重來。行政院去年5月通過「礦業法修正草案」並送請立院審議，立院經濟委員會去年底初審完竣，但保留探礦與採礦權展限是否增訂准駁期限、環評補辦條件等多項爭議條文。立院朝野黨團本月24日展開協商，全案無任何條文保留，今日院會順利三讀通過。

請繼續往下閱讀...

針對俗稱的「霸王條款」，三讀條文刪除主管機關依法駁回礦業權展限申請案的補償規定，並刪除礦業權者租用私有土地租金上限，以及刪除礦業權者提存地價、租金或補償後，得先行使用土地的規定。

為強化環境保護，三讀條文明定，針對未曾辦理環境影響評估，且面積大於二公頃的原核定礦業用地，依其產量、區位分級，於ㄧ定期間實施環境影響評估或提出因應對策；若在修法完成後一定時間內，未辦理、未通過或未依審查結論辦理者，最重將廢止礦業用地；並增訂環境維護計畫及礦場關閉計畫。

原住民族權益方面，三讀條文指出，原住民得在原住民族地區及經中央原住民族主管機關公告的海域，基於傳統文化、祭儀或自用等非營利目的而採取礦物，免申辦礦業權。

三讀條文亦規範，針對礦場位在原住民族土地或部落周邊一定範圍內的公有土地者，新申請礦業用地時，要求礦業權者依原住民族基本法規定辦理諮商同意；既有礦業用地未曾辦理原民諮商同意者，要求一次性辦理諮商同意，如未辦理將廢止礦業用地，未獲同意或過程延宕者，則要求停工。

鑒於資訊公開並保障公民參與，三讀條文載明，受理礦業申請案階段，應辦理資訊公開程序，並在礦業用地申請及礦業權展限階段，增訂當地居民參與機制。

三讀條文並加強礦業管理及開採量管制，新增在礦業執照中敘明當次核定採取量，落實總量管制；提昇礦場環境維護標準，須經環境技師簽證；加強礦場自我管理及礦業用地使用完畢後的整復規定及罰則。

另，本次修法也納入回饋機制，三讀條文增訂，提撥礦產權利金的一部分，作為回饋受礦業開發影響的鄰近居民的經費來源，至於回饋內容、計算方式、回饋對象及程序等相關事項，由主管機關（經濟部）定之。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法