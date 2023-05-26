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    首頁　>　政治

    原住民族健康法三讀通過 須定期調查原住民族健康狀況及需求

    立法院院會今天三讀通過「原住民族健康法」，左起立委陳瑩、伍麗華、吳玉琴、鄭天財和高金素梅一同手舉標語合影，慶祝原住民健康法三讀通過。（記者田裕華攝）

    立法院院會今天三讀通過「原住民族健康法」，左起立委陳瑩、伍麗華、吳玉琴、鄭天財和高金素梅一同手舉標語合影，慶祝原住民健康法三讀通過。（記者田裕華攝）

    2023/05/26 14:52

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會今天三讀通過「原住民族健康法」，法案明定應依原住民族特殊的健康問題，就生活形態、環境、生物因子及醫療資源等面向，定期調查與研究原住民族健康狀況及需求，並建置原住民族健康資料庫，培育原住民族健康照護人員。

    根據內政部統計資料顯示，2021年原住民族平均餘命相較於全國平均，有6.94歲的差距，為改善原住民與平地醫療照護不均等問題，行政院院會於3月23日通過「原住民族健康法草案」，5月1日初審通過。

    三讀條文明定，原住民族健康法的中央主管機關為衛生福利部，地方主管機關為縣市政府。由於影響原住民族平均餘命的關鍵因素眾多，中央主管機關應依原住民族特殊的健康問題，就生活形態、環境、生物因子及醫療資源等面向，定期調查與研究原住民族健康狀況及需求，並建置原住民族健康資料庫，得請求相關機關提供必要資料，各該機關不得拒絕。

    條文明定，衛福部應遴聘原住民族代表、有關機關代表及原住民族健康照護專家學者，召開原住民族健康政策會，政策會由衛福部長擔任召集人，成員具原住民身份者不得少於二分之一。

    為確保原住民族地區醫療服務的提供，以及保障原住民族健康照護人員的來源，衛福部應會同中央教育主管機關，就大專校院健康照護相關科系，依原住民族地區需求，於招生名額外保留一定公費名額予原住民學生。另外，中央教育主管機關應鼓勵各健康照護相關科系的大專校院課程內容，融入原住民族健康事務的文化安全相關課程之教學或學習活動。

    三讀條文明定，醫療機構、護理機構、老人福利機構、長期照顧服務機構及其他健康照護服務機構，應鼓勵所屬人員修習原住民族文化安全相關課程，提升原住民族健康照護服務品質；辦理績效卓著者，中央主管機關應予以獎勵。

    此外，三讀條文明定，原住民族地區的公立健康照護機構，應優先進用具原住民身分，或熟諳當地族語的健康照護人員，並提供具文化安全的服務。中央主管機關應進行原住民族傳統醫療保健知識的研究及推廣，以促進原住民族傳統醫藥及健康生活的發展。

    立委陳瑩、伍麗華、吳玉琴、高金素梅、鄭天財等人均表示，盼原住民族健康法能解決原住民健康不平等背後的問題，也希望政府部門能投入更多人力，消弭對原住民健康不利的影響因子。

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