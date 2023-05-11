林淑雅遇劫 靜宜大學副教授黃國超：無法原諒興富發

靜宜大學台灣文學系副教授黃國超表示，林淑雅長年關注原住民議題，也是一名司法改革運動的教育工作者，他痛斥「興富發，我無法原諒這荒謬的工安意外。有很多事，是錢不能彌補的」。（圖擷取自「國際特赦組織 台灣分會 Amnesty International Taiwan」臉書粉專）

2023/05/11 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕中捷昨發生1死10輕傷重大意外，靜宜大學法律系助理教授林淑雅當場慘死車底，對此靜宜大學台灣文學系副教授黃國超表示，林淑雅長年關注原住民議題，同時也是一名司法改革運動的教育工作者，「她幾乎把自己奉獻給台灣社會」，他痛批「興富發，我無法原諒這荒謬的工安意外。有很多事，是錢不能彌補的」。

黃國超於臉書發文，內容提到他昨日下午在幫林淑雅代課大一憲法時，剛與學生談到原住民族社會運動回顧，「我們跟原住民牧師們一起打拼了快30年，原住民族的權力是一路抗爭努力來的」，未料下午4點多看到FB轉傳意外訊息後衝去法律系辦詢問「這是真的嗎？」他嘆說「沒想到，你開了這麼難的玩笑，身為同事，從沒想過要做你的口述歷史」。

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黃國超指出，「她（林淑雅）幾乎把自己奉獻給台灣社會」，興富發殺死的是一個原住民族運動的堅實夥伴、西藏人權的、台灣環境人權的堅實夥伴，殺死的是賽德克族、碩士學位學程的發起人、陪伴司馬庫打櫸木事件，以及是尖石鄉、是知本光電案，是阿里山，是一堆原住民部落無償求助的好夥伴。

黃國超說，林淑雅長期推動人權思考，司法改革運動的教育工作者，是一名溫柔有耐心的好老師，挺身擔任學校異議社團指導、原住民學生社團指導，支持學生反服貿，反迫遷，更一起在現場陪伴學生的好老師，同時也是法律系學生高評價的好老師；近年來，她也擔任過二屆的原轉會委員，利用法律專業，期望能有貢獻。

高國超痛批：「興富發，我無法原諒這荒謬的工安意外。未來每經過這棟大樓，將是我一次次的咒罵。你賺錢、發財，有促進過社會公平嗎？你能填補這說不清的哀悼、感恩及懷念嗎？有很多事，是錢不能彌補的。」

臉書粉專「國際特赦組織 台灣分會 Amnesty International Taiwan」也發文弔念，內容提及林淑雅教授2016年至2020年這段期間曾任國際特赦組織台灣分會理事長，林淑雅帶領國際特赦組織台灣分會走向穩定，且卸任也持續協助分會推展人權議題，「妳的離去是我們極大的損失，但我們將永遠懷念妳的精神和貢獻，同時向淑雅的家人表達深切的哀悼和慰問。」

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