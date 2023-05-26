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    「學生不打罵怎麼教」談話惹議 柯文哲：選舉到了一定會被抹黑

    台灣民眾黨主席柯文哲今（26）日偕同黃珊珊等人，出席「KP競選募款集資『回饋小物』開箱」記者會，會後並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    台灣民眾黨主席柯文哲今（26）日偕同黃珊珊等人，出席「KP競選募款集資『回饋小物』開箱」記者會，會後並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    2023/05/26 13:49

    〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨主席柯文哲日前赴政大演講時談論教育議題，一席話被解讀為「學生不打不罵怎麼教」，引起爭議；他今（26）天受訪表示，選舉到了，一定會被抹黑，「又不能把它（嘴巴）縫起來」。

    根據立委范雲臉書，柯文哲在政大演講時的逐字稿如下：「還有一點啦，這個講了有時候，我認為我們的課綱很多地方要改，我會強調，像這種道德的教育還是要重新來。現在說什麼學校學生不可以打不可以罵，欸奇怪咧，這怎麼管教？我是不太贊成啦！現在小學也不能打學生、也不能體罰、什麼都不行，哇那是要怎樣？然後那個，我們太忽略品德教育。」

    柯文哲競選總部今天舉辦「KP競選募款集資『回饋小物』開箱」記者會，會後柯文哲被問到日前在政大演講的內容被質疑是支持打罵教育。

    柯文哲說，選舉到了，一定會抹黑，一段話不說完整，只挑中間一段話出來，然後再擴大；他當時是在抱怨說，現在大學教授不敢開早上8點的課，因為很多學生都爬不起來，很多老師挑時間都會閃掉早上第一堂課，所以說「現在學生很欠缺discipline（紀律），認真工作這種文化，若都不能管教，這怎麼可以?」

    柯文哲說，接著晚上名嘴們就傳出柯文哲支持打罵教育，認為沒打罵沒辦法管教，「隨便他們啦」，認為嘴巴長在他們身上，要抹黑也沒辦法，又不能把它（嘴巴）縫起來。（13:49更新）

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