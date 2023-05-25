黃偉哲迎韓國新任駐台代表李殷鎬 樂見深化台韓交流

駐台北韓國代表部新任代表李殷鎬（左）來訪，台南市長黃偉哲（右）致贈奈米噴印韓國國旗蘭花，表達歡迎之意。（台南市府提供）

2023/05/25 23:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕駐台北韓國代表部新任代表李殷鎬率同辦事處訪團，25日拜會台南市長黃偉哲，雙方就台南與韓國間未來交流進行討論，樂觀期待深化國際友誼。

黃偉哲表示，他擔任立法委員時期就曾赴韓國出差，加上就任市長後，台南的耶誕跨年系列活動會邀請韓國藝人表演，相當受到市民朋友的喜愛。他期待李殷鎬代表上任後增加台南與韓國的互動，多方開啟兩地交流，不論是觀光旅遊或文化合作，台南皆非常歡迎來自韓國的朋友。

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黃偉哲說，台南即將在2024年迎來「台南400」系列活動，尤其明年初的台灣燈會將是重頭戲之一，邀請韓國一同參加這場盛會外，也邀請李代表任內多來台南走走，體驗古都府城的百年風華。

李殷鎬表示，這是他上任以後首次造訪台灣南部，此行除了品嘗經典的擔仔麵，也走訪安平古堡等古蹟，深刻感受到台南作為歷史首都的魅力。李殷鎬並提及，他是產業背景出身，就任目標乃是加深台韓間經貿科技交流，而台南以半導體聞名，他非常期待能拓展台南與韓國的科技合作。

市府表示，李殷鎬代表於今（2023）年2月抵任，為前韓國戰略物資管理院長，是韓國政府首次派任產業貿易體系人員出任駐台代表。李代表擁有韓國首爾大學機械工學的學、碩士學位以及美國喬治亞理工學院機械工學博士學位，他在產、商等領域經歷豐富，並曾派駐越南及阿拉伯聯合大公國等國。

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