陳建仁視察桃機國際旅客來台措施 蘇俊賓陪同盼增購桃捷列車

桃園市副市長蘇俊賓（右）25日下午前往桃園機場，陪同行政院長陳建仁（左三）視察桃園機場國際旅客來台措施及第三航廈重要進展，並當面向陳院長爭取支持機場捷運的列車添購計劃。（記者朱沛雄攝）

2023/05/25 23:03

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕行政院長陳建仁今（25）日下午前往桃園機場視察國際旅客來台措施及第三航廈重要進展，桃園市副市長蘇俊賓到場陪同。蘇俊賓表示，隨著疫情趨緩、國境解封，來台國際旅客突破200萬人次，可說是令人振奮的好消息。蘇俊賓當面向陳院長爭取支持桃園機場捷運15輛列車增購計畫及相關準備措施，期盼中央能夠給予更多的支持，共同為國際旅客提供更好的大眾運輸服務，讓所有來台的旅客都能享有優質的服務體驗。

蘇俊賓指出，為加速吸引國際觀光旅客來台，交通部推出「遊台灣金福氣Taiwan the Lucky Land」以及「過境旅客入境台灣觀光半日遊程」，市府會積極爭取把觀光客留在桃園，也感謝觀光局將大溪老街的歷史建築跟桃園最具特色的埤塘景觀納入體驗行程中，讓短天數的遊客可以留在桃園。市府也會持續與中央合作，推出更多過境低碳旅遊行程，並希望第三航廈有更多機會與空間可以行銷桃園。

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蘇俊賓也特別提醒，市府非常認同交通部年底前達到600萬觀光客的目標，但隨著旅客量增加，最需要擔心的是相關的服務品質能不能跟上，我們的目標應該不只是創造人次，而是創造600萬人次的優質服務體驗。

桃園市副市長蘇俊賓25日下午前往桃園機場，陪同行政院長陳建仁視察桃園機場國際旅客來台措施及第三航廈重要進展，並在致詞時當面向陳院長爭取支持機場捷運的列車添購計劃。（記者朱沛雄攝）

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