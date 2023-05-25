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    首頁　>　政治

    「朱家軍」加入競選團隊？侯友宜：目標一致為國為民

    代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜被問及「朱家軍」參與競選團隊一事，侯稱從來沒有「家軍不家軍」，為國為民做事不分黨派。（記者許倬勛攝）

    代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜被問及「朱家軍」參與競選團隊一事，侯稱從來沒有「家軍不家軍」，為國為民做事不分黨派。（記者許倬勛攝）

    2023/05/25 12:39

    〔記者許倬勛／新北報導〕國民黨徵召新北市長侯友宜競選2024總統，藍營支持者憂慮整合步調太慢，另國民黨主席朱立倫安排其表弟、桃市府副秘書長金志聿參加輔選對接會議，被視為「朱家軍」參與競選總統選務；侯友宜受訪表示，其實從來沒有「家軍不家軍」，只有目標一致為國為民，我們就是代表中華民國。

    侯友宜5月17日獲國民黨徵召，但藍營支持者疑慮整合步調太慢，面對綠營攻擊總是被動防守，氣勢上落後不少；侯友宜今出席市府活動，會後談及整合問題態度依舊，表示會堅定自己的步伐，有錯就改進檢討，對的事情堅持向前，最重要的是大家都為國家為社會，願意全心全意守護中華民國、顧好台灣這塊土地，必須要認真打拚，迎合人民的信賴。

    媒體追問朱立倫表弟金志聿參加輔選對接會，被視為「朱家軍」參與侯競選總統的選務，引發外界遐想。侯友宜說「從來沒有家軍不家軍」，他認為最重要的是團隊有共同的方向跟信念，可以為國家為人民做事、不分黨派，所以他從以前就不曾自稱是「哪家軍」，他只認定中華民國。

    媒體詢問侯友宜，未來會不會與「韓家軍」首領、前高雄市長韓國瑜碰面？侯友宜說，韓國瑜跟他是認識的朋友，常常有機會聯絡，他相信彼此愛國這點絕對無庸置疑。

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