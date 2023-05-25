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    前民航局副局長林信得接任運安會主委 將緊盯中捷案

    林信得5月31日接任運安會主委，上任後將盯中捷案等進度。（資料照）

    林信得5月31日接任運安會主委，上任後將盯中捷案等進度。（資料照）

    2023/05/25 11:58

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國家運輸安全調查委員會主任委員懸缺逾3個月後，行政院核定由前交通部運研所長、前民用航空局副局長林信得出任主委一職，運安會昨日已接獲公文，林信得將於5月31日上任。

    林信得表示，他過去在公務體系歷練超過40年的時間，現在身體還可以的情況下，願意重出江湖將過去的經驗回饋給國家，貢獻一己之力，要讓運安會成為更超然、獨立、公正的單位。上任後會先去盯調查中的重大案件、調查進度比較緩慢的案件，像是台中捷運撞上掉落軌道的吊臂事故，也是他會主要關注的案件之一。

    對於運安會日前曾傳出內部人員不合，彼此有互鬥的情況。林信得表示，他現在就是運安會空運小組的諮詢委員，對於運安會內部運作，以及相關人員都有一定的了解，雖然內部運作是分約聘的專業調查人員、學者專家，以及公務行政人員等二個體系，但他認為現在那些事情都已經過去，他本身也有豐富的公務體系歷練經驗，認為在帶人上面不會有問題。

    林信得過往學經歷相當豐富，是國立台灣海洋大學電子工程系學士、國立台灣大學管理學院商學研究所碩士，歷任台灣電力公司電子計算機中心程式設計員、民航局飛航服務總台工務員、電腦工程員、台灣飛利浦公司通信資訊系統部產品行銷經理、交通部航政司技正、空運科科長、民航局助航組、空運組組長、民航局副局長、運輸研究所副所長、運研所所長等職務。

    運安會前主委楊宏智，日前因為被媒體爆料上班時間去汽車保養廠，甚至到宜蘭泡溫泉、訪友聚餐、用公帑買伴手禮，後續為不影響行政團隊，向行政院提出請辭獲准；後續由運安會副主委許悅玲暫代主委一職至今。

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