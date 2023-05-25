傳民進黨擬徵召黃捷接棒劉世芳參選立委?陳其邁：不急

外傳民進黨擬徵召黃捷參選高市左楠區立委，對此高雄市長陳其邁表示:「我們不急」。（記者葛祐豪攝）

2023/05/25 11:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕資深媒體人周玉蔻昨爆料，指民進黨中央評估高市鳳山區議員黃捷接棒劉世芳參選高雄左楠區立委；對此，高雄市長陳其邁今早受訪時強調，國民黨人選還有一些爭議，等國民黨人選出來再做討論，「我們不急！」

周玉蔻昨在臉書披露，民進黨中央評估黃捷接棒劉世芳左營席位，據傳某在地立委不贊成，認為高雄黨籍議員足有勝算，但黨中央評估黃捷具全國知名度，有指標性，可造出年輕世代與中間選民的支持波浪，強烈力挺，黃捷本人亦頗有意願，反對者應該不會堅持私見。

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對此，高雄市長陳其邁今天上午受訪時表示，現在國民黨還沒塵埃落定，人選還有一些爭議，我們按照原來進度不變，等國民黨選出來再來做討論， 「我們不急！」

據了解，民進黨內派系對於是鳳山區議員黃捷或在地左楠區市議員李柏毅接棒劉世芳有不同意見，但黨內評估無論是推出黃捷或李柏毅，應該都能擊敗對手，差別在於是否有外擴效應。

國民黨方面，市黨部昨公布左楠區民調結果，李眉蓁以0.158%些微差距勝過陳玫娟，但陳玫娟將提出申訴，讓民調真相攤在陽光下；李眉蓁則表示完全尊重，一切靜待黨中央處理。

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