再被點名代表民進黨選左楠立委 黃捷：贊同民主大聯盟概念

高市議員黃捷再被點名，列為民進黨左楠區立委人選之一。（記者王榮祥攝）

2023/05/24 16:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃捷今又被點名，視為民進黨高市左楠區立委可能人選之一，她表示很開心能跟許多年輕進步的連線名單放在一起討論，贊同民主大聯盟概念。

2024立委選舉，民進黨還有21個選區沒確定人選，黨內則拋出「民主大聯盟」概念，提名策略小組針對新北市艱困選區提出3名「刺客」，今正式宣布徵召政治評論員吳崢、前時代力量新北市議員曾柏瑜參選中和及大新店，永和區則與無黨籍政治評論員李正皓合作。

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高市議員黃捷與今天被提名者都是民主大聯盟概念成員，被點名可代表民進黨參選高市左楠區立委、接棒劉世芳。她對此指出，看到年輕進步的連線名單也包括她在內，很感謝大家看中她的能力，這份名單上都是她的好友，可跟大家被放在一起討論、蠻好的。

黃捷認為，大選關鍵是需要獲得年輕選民支持，年輕進步的議題，是這次總統大選重要關鍵，如果可幫上忙，在年輕進步的議題上，她覺得自己蠻可以協助。

但後續必須尊重民進黨黨內程序，她並沒接到進一步訊息，最後不管怎樣，都需顧大局，對於民主大聯盟的概念，她覺得是蠻重要的走向。

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