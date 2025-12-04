稱鄭麗文對國民黨是衝擊！柯文哲嗆：2026藍白合別再讓3％、6％

民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌今晚聯合直播。（翻攝柯文哲頻道）

民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌今晚聯合直播，針對2026縣市首長選舉，民眾黨方已有兩人正式表態參選，包含新北市黃國昌、宜蘭縣陳琬惠。柯文哲也向國民黨喊話，不要再像2024每天把戲很多，千萬不要再讓3%、6%了，全民調講清楚。

黃國昌表示，他希望走入地方治理的工作，來改變一座城市，就如柯文哲擔任台北市長期間社會住宅、市場改建所累積的成果，讓改變真的發生，「我看到柯文哲改變了台北市，我很羨慕，希望自己也有機會改變一座城市。」

針對是否要與鄭麗文見面？柯文哲表示，鄭麗文對國民黨來講是一個衝擊，但凡事就是做做看，不能看一天、評論一人，讓鄭跑幾個月再說，也不用為了見面而見面，該見了就會見，他現在也不是黨主席，要去也是黃國昌。

至於2026縣市長選舉藍白合作，柯文哲直言，不要再像2024每天把戲很多，要嘛就全民調、幾個民調公司，重點是不要再讓分了什麼3%、6％，就講好幾家民調公司，極端值拿掉與否或是拿去平均，規則訂清楚就按照比賽規則，規則清楚就好。

柯文哲強調，黃國昌到時候就跟鄭麗文講清楚，民眾黨一定不會耍詐，贏了就選，輸了就讓他們選，千萬不要再讓3%、6％，實在太好笑了，不想再講了。

