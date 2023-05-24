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    代表民進黨選立委？ 盧彥勳：沒預設立場

    網球選手盧彥勳今受邀到民進黨中執會專案報告，並於會後受訪。（記者陳昀攝）

    網球選手盧彥勳今受邀到民進黨中執會專案報告，並於會後受訪。（記者陳昀攝）

    2023/05/24 14:55

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨中執會今邀請網球選手盧彥勳與其兄盧威儒就「20年職業網壇經驗談台灣網球的現況與未來」專案報告。被媒體問到有沒有意願代表民進黨參選立委，盧彥勳表示，這不在今天討論範圍，但也說自己沒有預設立場，初心是希望台灣體育環境越來越好，若民進黨在不分區立委安排體育專業，他樂觀其成。

    接受媒體訪問時被問到有沒有意願進入政壇提升體育環境，盧彥勳表示，他都沒預設立場，初心就是希望台灣不只是競技運動員，整個體育大環境都能越來越好，他們長期在國外比賽，國外好的、不好的地方都可以成為台灣未來體育發展的借鏡。被追問願不願意選立委，盧彥勳重申，他沒有預設立場，但今天也沒討論到這部分，突然被問他也嚇一跳、也不知道。

    被問到有無接獲徵詢進入民進黨不分區立委名單，盧彥勳說，沒有，這沒有在今天的討論範圍內，他今天很單純是就體育政策交流，中執委們的發言很踴躍，很想了解網球領域的狀況跟困境，怎麼樣可以讓我們接下來要培養的青少年、網球發展越來越好。

    是否期待民進黨在不分區立委名單安排體育專業，盧彥勳認為樂觀其成，不只民進黨，每個黨的國家政策都很重要，體育也是一環，相信所有體育人都樂觀其成。被問到若被徵詢加入民進黨不分區立委會不會排斥？他說，現在沒有這個討論，只要能有體育專長他都樂觀其成。

    盧彥勳也轉述說，民進黨主席賴清德也在會中表示，一定會對體育更重視、更努力。他認為，賴清德過去在台南蓋了棒球園區、引進很多國際賽事，其實從他歷年的施政，相信他對體育的重視大家都蠻清楚的。

    對於未來是否就體育項目能與政壇合作，盧彥勳說，只要對方願意為體育發聲，他都很願意合作，不是只有民進黨，每個政黨、每個民眾包括他自己，都有責任，他也願意跟所有人一起努力。

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