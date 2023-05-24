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    政院明通過行人優先道安行動綱領 違規紀錄嚴重者恢復定期換照

    行政院會明（25）日將通過「行人優先交通安全行動綱領」，預計提出19項行動方案，其中罰鍰大戶及違規紀錄嚴重者，恢復定期換照。（資料照）

    行政院會明（25）日將通過「行人優先交通安全行動綱領」，預計提出19項行動方案，其中罰鍰大戶及違規紀錄嚴重者，恢復定期換照。（資料照）

    2023/05/24 14:02

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會明（25）日將通過「行人優先交通安全行動綱領」，預計提出19項行動方案，其中罰鍰大戶及違規紀錄嚴重者，恢復定期換照，此外，不暫停禮讓行人先行通過者記點並參加講習，且違規計點將延長為1年，未來擴大辦理新領牌照、各項異動、換照時，都須先結清違規。

    「行人優先交通安全行動綱領」將分工程、教育、監理、執法4面向，共19項行動方案，在監理面向，包含違規矯正及講習換照、機車駕訓加倍推進、機車道路安駕再提升、違規清理及霸王車牌照追繳，以及路口停讓安全。

    根據行動綱領，違規紀錄嚴重者恢復定期換照，預計9月將完成道安規則修正，並發布實施，而今年也將試辦機車安駕訓練，補助2000名機車駕駛培養實際駕駛上路經驗，強化防禦駕駛、路口停讓等訓練課程。此外，不暫停禮讓行人先行通過者，應記點、參加講習，且違規計點累積期間將由6個月延長為1年，此部分6月將完成細則修正。

    而公路及市區客運評鑑項目，納入路口停讓行人指標，業者欲申請補助時，須提出客運路口停讓安全教育訓練計畫，落實業者自主管理。

    在教育面向，除校園扎根交通安全教育，也將針對不同學齡提供不同用路安全知識，並擴大培育「路老師」深入村里宣導，以及推廣停讓文化；執法面向2行動方案則將持續加強重點項目執法，以及路口科技執法。

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