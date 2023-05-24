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    國民黨情緒勒索民眾黨？柯文哲：不要每天都選舉

    民眾黨主席柯文哲參訪崑山科大。（記者吳俊鋒攝）

    民眾黨主席柯文哲參訪崑山科大。（記者吳俊鋒攝）

    2023/05/24 11:39

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台灣民眾黨主席柯文哲今（24）日至台南參訪，受訪時被問到有名嘴提及國民黨接下來將「情緒勒索」民眾黨，他感嘆，「唉，我們何必去評論一個名嘴的話」，還有8個月，不要每天都是選舉。

    柯文哲今天到崑山科技大學演講，並參觀該校的時尚藝廊，欣賞學生婚紗走秀；受訪時，媒體提到開通競選總統政治獻金專戶一事，他說，看到大家的支持，會覺得壓力更重。

    柯文哲強調，因為他最近的行程都在南部，政治獻金專戶一事原本預計是26日才會開記者會宣布上線，不知為何突然消息出來，感謝大家的支持，但這也讓他覺要負起更大責任，將會繼續努力下去。

    針對苗栗縣長鍾東錦在臉書發文指稱，感念柯文哲去年競選時相挺，強調「患難情感不能忘」一事；柯文哲表示，希望每個人可以變好，不該因為30年的事，去貼標籤說這個人是壞人。柯文哲提到，如果去貼標籤，乾脆就不要有類似更生人協會的組織，社會應該是要鼓勵每個人向善，往好的方向進步。

    柯文哲指出，當時的動機很簡單，台北市政府的公文電子化成績很好，卸任時已達99.7%，只剩政風處密件、人事令用紙本，希望這個經驗能讓其他縣市政府學習，因此當時很樂意帶鍾東錦參訪，分享E化經驗。

    柯文哲隨後在崑山科技大學行政副校長鐘俊顏等人陪同下參觀時尚展演事業系的教學設備，並欣賞學生走秀訓練情形。

    柯文哲也走訪校方耗費鉅資打造的國際咖啡認證中心，隨後再進行專題演講，與師生交流。

    民眾黨主席柯文哲參訪崑山科大。（記者吳俊鋒攝）

    民眾黨主席柯文哲參訪崑山科大。（記者吳俊鋒攝）

    民眾黨主席柯文哲參訪崑山科大。（記者吳俊鋒攝）

    民眾黨主席柯文哲參訪崑山科大。（記者吳俊鋒攝）

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