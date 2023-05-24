不忘「患難」牽手情！ 鍾東錦：柯文哲參選定將盡力募款

苗栗縣長鍾東錦（右3）提起，去年以無黨籍身分競選縣長時參訪台北市政府大數據中心，時任台北市長柯文哲（右2）親自接待，強調會為柯文哲參選2024總統盡力募款。（資料照）

2023/05/24 09:29

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侯友宜獲徵召參選總統 「藍營大兵」鍾東錦：給予支持

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨提名新北市長侯友宜參選總統，無黨籍苗栗縣長鍾東錦以「藍營大兵」自居，雖然曾表達「國民黨提名誰，就支持誰」，不過，他也感念民眾黨主席柯文哲去年在他競選縣長相挺，強調「患難情感不能忘」，表明「如果柯參選，我也會盡力為他募集部分選舉經費」。

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鍾東錦昨（24）日晚間於臉書發文：「2022縣長大選時我前往台北市政府，學習如何打造苗栗成為一座智慧城市，在全台綠媒對我展開圍剿的時候，只有（時任台北市長）柯文哲，牽著我的手，昂首闊步走進大數據中心。」

鍾東錦寫道，他的往昔是從「江湖的底層」艱難爬起，拜訪台北市政府那天有人衝進來阻擋，有人在他面前舉牌抗議，咒罵他是「黑道」，說他是「西瓜刀議長」，嘴裡大喊著「我們不歡迎鍾東錦來台北市！鍾東錦滾出市政府」，但柯文哲仍按照原訂計畫，把他領進大數據中心，鉅細靡遺分享。

除了柯文哲，鍾東錦也憶及他於參選期間的人生最艱難的時刻，能不懼外界觀感，從苗栗縣外前來聲援我的，還有來自全台的議長、副議長，終身為原民福祉奔走的高金素梅委員，藍營的年輕力量羅智強議員，以及最後階段挺身而出的郝龍斌前市長、趙少康董事長等，他都點滴在心頭。

「一笑可以泯恩仇，但患難情感不能忘。」鍾東錦表示，他會支持藍營提名的候選人，但如果柯參選，他也會盡力為其募集部分選舉經費，政治立場雖不能共存，但人情義理卻可以兩全。

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