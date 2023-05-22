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    江啟臣：50歲以上族群支持侯友宜、40歲以下跑到柯文哲

    國民黨立委江啟臣（右）接受網路媒體「震傳媒」主持人黃光芹專訪（左）。（翻攝黃光芹臉書）

    國民黨立委江啟臣（右）接受網路媒體「震傳媒」主持人黃光芹專訪（左）。（翻攝黃光芹臉書）

    2023/05/22 15:32

    〔記者林欣漢／台北報導〕明年總統大選三腳督態勢確立，國民黨立委江啟臣表示，從近來民調可看出，民眾黨主席柯文哲在40歲以下族群的支持度最高，國民黨候選人侯友宜則是50歲以上族群，距明年選舉投票日剩不到8個月時間，如何突破困境是3位參選人的課題。

    江啟臣今天接受網路媒體「震傳媒」主持人黃光芹專訪，談及最新民調時指出，「當初支持民進黨的年輕人，現在有改為支持柯文哲的趨勢」，30到39歲的太陽花世代族群，過去可能都支持民進黨，他們因為對民進黨執政的失望，轉為支持柯文哲，柯文哲在年輕選票組成中偏綠居多。

    江啟臣認為，這也給了國民黨警訊，這些討厭民進黨的年輕人，國民黨沒有吸收到；年紀比較大的族群，則是被國民黨侯友宜吸收，侯友宜在50歲以上的支持度都是35％以上。

    江啟臣分析，目前可看出賴清德團隊主攻40歲以下族群，但民進黨繼續用文青式的口號是否還有用，選舉中每個政黨都有他的強弱，距明年選舉投票日剩不到8個月時間，候選人要坦然面對三腳督的局面，在過程中以壯大自己為優先，其次才是去談合作或競爭。

    江啟臣觀察，民間已經有4、5成政黨輪替的聲音，要把這些聲音轉換成支持國民黨的力道，而不是一直去強調跟誰合，自己要先夠強，如何擬定壯大自己的策略，並在過程中尋找合作機會。

    對於侯友宜的兩岸、國際論述相對生疏，未曾受到檢驗讓外界陌生，江啟臣指出，侯友宜過去一路都在公務體系，可能沒想過要選總統，過去對兩岸、國際議題沒任何發言也很正常，這不是他的業務，市長可以講城市外交，對國際局勢、議題發表市長的看法，市長不可能去提政黨的兩岸論述，但他現在已經是候選人，就必須提出來。

    江啟臣說，這一點侯友宜應該有準備，只是什麼時候要講，過去他在被議員質詢的過程中，也有透露一些，大家也期待他作為候選人的完整論述，「一定會準備、會講」。

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