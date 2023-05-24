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    WHA十國接力聲援台灣 愛沙尼亞首次為我發聲

    愛沙尼亞衛生部長西庫特（Riina Sikkut）在WHA大會發言表示，愛沙尼亞相信，我們應該促進包容及所有夥伴的有意義參與，「包含台灣」，這亦將有助全球公衛。（翻攝自WHO直播）

    愛沙尼亞衛生部長西庫特（Riina Sikkut）在WHA大會發言表示，愛沙尼亞相信，我們應該促進包容及所有夥伴的有意義參與，「包含台灣」，這亦將有助全球公衛。（翻攝自WHO直播）

    2023/05/24 10:59

    〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛大會（WHA）進行中，23日又有10國接力聲援台灣參與。值得注意的是，歐洲國家挺台力度越來越大，愛沙尼亞今年首次為台灣發出正義之聲，去年首次點名挺台的立陶宛和盧森堡也再次表達支持台灣參與。愛沙尼亞衛生部長西庫特（Riina Sikkut）說，愛沙尼亞相信，我們應該促進包容及所有夥伴的有意義參與，「包含台灣」，這亦將有助全球公衛。

    第76屆WHA發言首日，就有日、英、澳、法、美、捷克、加拿大與瓜地馬拉等8國，在有限的3分鐘發言時間裡為台灣發聲，讚揚台灣是良好榜樣，應獲參與機會。

    大會發言第2日，依序再有立陶宛、巴拉圭、盧森堡、馬紹爾群島、德國、海地、諾魯、愛沙尼亞、聖文森和聖露西亞等10國接力挺台。

    立陶宛衛生部長杜爾基斯（Arūnas Dulkys）說，我們仍與新興健康威脅奮戰及為未來全球公衛挑戰預先佈署，邀請台灣以觀察員身分參與 WHA並有意義參與WHO相關工作至關重要。

    巴拉圭駐日內瓦常代斯卡畢尼（Marcelo Eliseo Scappini Ricciardi）說，團結合作是公衛議題核心，不排除任何國家參與是基本要求，巴拉圭主張台灣應以仲會員身分參與WHO。

    盧森堡駐日內瓦大使畢希勒（Marc Bichler）說，為確保包容性，WHO應能使所有利益相關者均貢獻其知識技能，尤其是讓台灣以觀察員身分參與WHO技術會議。

    德國駐日內瓦大使史塔施（Katharina Stasch）說，我們絕不能在地圖上留有任何盲點，並須確保包容性。因此，我們也必須參考與借鑒包括台灣在內之各方及所有夥伴之經驗。

    馬紹爾衛生部長貝將（Joe Bejang）、聖文森衛生部長卜瑞斯（St. Clair “Jimmy” Prince）和聖露西亞衛福部長熊包提斯（Moses Jn Baptiste）則都以大篇幅論述說明台灣貢獻，強調疾病不會因人類劃設地圖界線而被控制，台灣2300萬人在健康議題擁有不可剝奪之平等權利，呼籲「停止政治、終結忽視，讓台灣幫忙吧！」

    相關影片連結︰

    愛沙尼亞盧森堡立陶宛德國

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