賴清德：台灣守護台海和平 盼民主陣營站在一起

賴清德副總統今與聖露西亞副總理希瑞爾（Ernest Hilaire）雙邊會晤。（總統府提供）

2023/05/23 14:11

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德副總統今與聖露西亞副總理希瑞爾（Ernest Hilaire）雙邊會晤時表示，台灣是國際社會的一員，不應被排除在國際體系之外，台灣是和平守護者、危機管控者，會積極維持台海和平穩定現狀，希望民主陣營能站在一起；他也特別感謝露國長期在國際上為台灣發聲，支持台灣的國際參與。

賴清德致詞指出，台灣和聖露西亞都是海島國家，共同追求民主、自由、人權的普世價值，非常感謝聖露西亞長期在國際上為台灣發聲，支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）、「國際民航組織」（ICAO）及「國際刑警組織」（INTERPOL）等，特別是在今年「世界衛生大會」（WHA），再度為台灣仗義執言，爭取台灣參與「世界衛生組織」的機會。

請繼續往下閱讀...

賴清德認為，台灣是國際社會的一員，不應被排除在國際體系之外。他感謝聖露西亞對台灣的支持，也呼籲民主世界不應該受到「一中原則」框限。中華民國台灣是和平的守護者，也是危機的管控者，會積極維持台海和平穩定的現狀，因為和平無價、戰爭沒有贏家。和平穩定符合全世界各國的利益，希望民主陣營能夠站在一起。

賴清德談到，聖露西亞風景非常漂亮，雖然他還沒有機會前往訪問，但對於聖露西亞筆筒山、鴿子島等美麗風景以及熱情的人文風情十分嚮往。未來，希望台露共同合作，特別在疫情結束之後好好發展觀光產業。

副總理希瑞爾指出，台灣是聖露西亞非常特別的朋友。在聖露西亞到處都能看到台灣政府及人民對他們的支持，例如農業、基礎建設及金融經濟等面向，並協助加強公共衛生，醫療照護和執法等領域，聖露西亞也非常關注兩國文創產業的交流，期盼此次訪問進一步提升雙方文化方面的合作，拉近台灣與聖露西亞間人民的距離。

希瑞爾表示，台灣在國際社會中扮演重要的角色，也應該為所有國際組織接納，台灣能讓國際公民社會更豐富，聖露西亞會繼續支持台灣更完整地參與國際社會，期待這次訪問能進一步強化雙邊關係及合作。

訪團成員尚包括聖露西亞駐台大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）等，由國安會副秘書長徐斯儉及外交部次長俞大㵢陪同前往總統府拜會副總統。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法