侯友宜同框涉賄議員喊反黑金 賴陣營：好意思？

民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人陳世凱反擊，侯友宜嘴巴說反黑金，背後卻站著涉收賄一審被判10年的新北市議員周勝考，好意思？（記者陳昀攝）

2023/05/22 15:16

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今針對民進黨立委捲入im.B詐騙集團風暴質疑，民進黨主席暨副總統賴清德不用負責及說清楚嗎？賴清德競選辦公室發言人陳世凱下午受訪反擊，賴清德上任黨魁後反黑金改革社會都有看到，反觀侯友宜，今天嘴巴說反黑金，背後卻站著涉收賄一審被判10年的新北市議員周勝考，何其諷刺？好意思說反黑金？

陳世凱表示，賴清德在民進黨推動反黑金改革，社會都有看到行動，請問侯友宜，嘴巴反黑金，實際行動是什麼？今天最諷刺的畫面就是，侯說反黑金的同時，後面站的是涉收賄被判10年的周勝考，還全力支持他當選，好意思說自己反黑金？

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陳世凱也質問，侯友宜認為前立委顏寬恆是清白的嗎？宜蘭縣長林姿妙是清白的嗎？如果是，請幫他們背書，說清楚講明白，要反黑金，侯友宜必須有負責的態度，不要說一套作一套。

陳世凱指出，侯友宜還要面對一個問題，就是國民黨主席朱立倫所謂「中南部的牛鬼蛇神」，選舉時不用去面對這些牛鬼蛇神嗎？要講黑金時，請先好好面對國民黨內透過黑箱過程來提名總統的黑箱過程都還沒講清楚，現在講反黑金，而且站在周勝考面前講，社會能接受嗎？

對於藍營及侯友宜質疑詐騙案關係人與政治人物扯上關係，陳世凱也拿出台北市長蔣萬安、桃園市長張善政與詐騙案關係人的合照質疑，蔣萬安跟im.b詐騙案關係人手搭著肩是什麼關係？張善政跟im.b詐騙案關係人又是什麼關係？如果要看圖說故事，請問這兩個故事又是什麼呢？請侯友宜先出面說明這兩張照片，再來質問別人可能會好一點，如果要看圖說故事，所有政治人物都一樣。

陳世凱強調，總統選舉還是要聚焦參選人本身對國政的熟悉度，尤其是台灣正面對新的國際局勢，外交、兩岸的處理能力是侯市長跟所有總統參選人必須面對的，整天扯一些小東西，但未來總統要管的不一定是這些，重要的是定位好國家的未來，希望侯市長跟其他國民黨的人好好談國政好嗎？

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