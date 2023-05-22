黃健庭澄清徵召黑箱說 稱「朱再三保證支持郭」是造謠

國民黨秘書長黃健庭（前排右二）澄清未欺騙郭台銘，以他信仰做不實指控荒謬至極。（翻攝黃健庭臉書）

2023/05/22 13:49

〔記者林欣漢／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨徵召參選總統失利，傳出國民黨主席朱立倫曾再三保證支持郭台銘，以及國民黨秘書長黃健庭曾拉著郭台銘的手禱告，保證朱立倫没有改變等說法，對此，黃健庭今天表示，這些是以他信仰作文章的不實指控，荒謬至極。

黃健庭在臉書還原整個徵召過程指出，今年2月8日，郭台銘表達參選意願，他在「等國民黨一個辦法」，14日又對外表示「不計形式，要為國家貢獻」，自己基於祕書長的職責，主動聯絡郭董，約好2月14日當天下午5點去拜訪他。

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黃健庭說，由於3年半沒見，又是要談總統選舉這麼重要的事，心想一定要把握機會為他禱告。出發前也慎重準備禱告，盼主能為郭董指引道路，禱告內容至今還存在手機備忘錄中。另外還有兩次，則是郭董和朱立倫主席會面結束時一起作的禱告，為他及國家祈福。

黃健庭不滿表示，現在竟然有人造謠說「朱再三保證支持郭」、「數度在郭家，拉著他的手禱告，保證朱没有改變」，以他信仰作文章的不實指控，荒謬至極。

黃健庭強調，徵召的過程絕對公平公正，絕對經得起檢驗，大家或許有不同的想法、意見，他完全理解並尊重。但自己是虔誠的基督徒，信仰代表他的人格，絕不容任意污衊，沒有任何模糊空間，「人在做上帝在看，請不要相信二手傳播。」

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